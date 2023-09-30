اليوم.. احتفالية جامعة عين شمس بالعام الجامعي الجديد

تنظم جامعة عين شمس بالحرم الرئيسي للجامعة اليوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة صباحا فعاليات مختلفة تتضمن طابور العرض وفقرات لكورال هارموني بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي للتعريف بالانشطة المختلفة وانشطة ومعسكرات الجامعة راس البر ومطروح)، معرض مجاني للتوزيع الكتب الثقافية على الطلاب بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للقصور الثقافة والمجلس القومي للترجمة و معرض للفنون التشكيلية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس لاقامة فعاليات احتفالية الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد

جدير بالذكر ان فعاليات مهرجان بداية العام الجامعي الجديد تستمر لمدة اسبوع.



وأقيمت احتفالية بكلية الدراسات العليا للطفولة لتكريم اطفال مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة العام الدراسي الجديد مع فريق الانشطة الاجتماعية "فريق المرح" بمشاركة أسرة من أجل مصر جامعة عين شمس وذلك تحت رعاية الدكتورة هويدا الجبالي عميد الكلية و الدكتور أحمد الكحكى مدير المركز.

اشتملت فقرات الحفل مسابقات حركية وأنشطة معرفية وعروض استعراضية .

ثم اختتم الحفل بصورة تذكارية مع الاطفال وتم توزيع الهدايا.