جامعة عين شمس تكشف تفاصيل بدء الفصل الدراسى الاول

قالت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، أن الجامعة تعمل على قدم وساق للبدء العام الدراسى الجديد على أكمل وجه وأتم استعداد ،مؤكداً ، أنه تم تجهيز كافة قاعات المحاضرات واعلان جميع جداول الفصل الدراسى الاول .

وأضافت القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ،خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن من بين الاستعدادات الانتهاء من كافة أعمال المبانى والمنشآت الموجودة بمختلف الكليات من قاعات المحاضرات والمعامل لتكون مناسبة للطلاب ، فضلا عن التأكيد عن العيادات الطبية الموجودة بكل كلية لتكون على أتم استعداد لتقديم الخدمات الطبية للطلاب حال الضرورة .



وأشارت إلى أن من بين الاستعدادات أيضا العمل على الانتهاء من إجراءات قبول الطلاب الجدد من عمليات التنسيق الداخلى وإجراء الكشف الطبى واستكمال ملفات القبول ودفع المصروفات ليتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب الجدد قبل الدراسة بوقت كافٍ .

وتنظم جامعة عين شمس بالحرم الرئيسي للجامعة يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة صباحا فعاليات مختلفة تتضمن طابور العرض وفقرات لكورال هارموني بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي للتعريف بالانشطة المختلفة وانشطة ومعسكرات الجامعة راس البر ومطروح)، معرض مجاني للتوزيع الكتب الثقافية على الطلاب بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للقصور الثقافة والمجلس القومي للترجمة و معرض للفنون التشكيلية.



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

جدير بالذكر ان فعاليات مهرجان بداية العام الجامعي الجديد تستمر لمدة اسبوع.