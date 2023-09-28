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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة آداب عين شمس تكشف الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تفاصيل الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


أكدت الدكتورة حنان كامل ،  أن كافة الجهود تم توظيفها لتجديد وتطوير الكلية وعمل الصيانة الكاملة والتجهيز الشامل للمدرجات وقاعات الدراسة ، كما تم إعداد الجداول الدراسية بشكل جيد ومتوازن، وذلك لإعلانها للطلاب قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف عبر وسائل التواصل المختلفة، والانتهاء من كافه الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة .

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 ووجهت  حنان كامل بضرورة تذليل كافه العقبات ، وتوفير الدعم فى سبيل حسن سير العملية التعليمية وتقديم سبل الراحة والرعاية للطلاب.


كما أكدت "عميدة الكلية" أنه يتم التجهيز لحفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي مع بداية العام الدراسي الجديد والذى يقوم بتنفيذه قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و إدارة رعاية الشباب و اتحاد طلاب الكلية.

واشارت إلى  أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب، من خلال كرنفال متنوع الفقرات وذلك يوم الاثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣،  مشيرًا إلى أنه يجب على جميع الطلاب الالتزام بالأعراف الجامعية والحضور إلى قاعات المحاضرات قبل الموعد بوقت مناسب، وكذلك الإلتزام بالأخلاق والمثل العليا في التواصل بينهم وبين جميع أفراد العملية التعليمية .

وتابعت إلى أنه من المقرر عمل لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بقواعد الإرشاد الأكاديمي في الأقسام التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة .

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