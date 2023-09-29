تعليم الكبار توقع بروتوكول تعاون المنطقة الروتارية

حرصت الهيئة العامة لتعليم الكبار على التنسيق والتشبيك مع كافة المؤسسات التي ترغب في المساهمة في القضاء على الأمية ، وفقا لصحيح القانون المصري . كما حرصت على دعم الجهات الشريكة للقيام بدورها في القضاء على الأمية.

وقع الدكتور /محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون ذاتي مع /أيمن نزيه، محافظ المنطقة الروتارية٢٤٥١.

يأتى ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية،والتي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار،والتزاما بمسئوليتها القومية؛لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تعتمد على الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني،والمجتمع الدولي في تنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها،وفي إطار تفعيل دور منظمات المجتمع الدولي .

أعرب ناصف عن سعادته بأن يلتقي بهذا الجمع الكريم ،والتي تعتبر أيقونات مصرية وطنية يجمعها حب الوطن دون رياء .

وأضاف ناصف أن هناك تعاون مثمر بين الهيئة وجميع أندية الروتاري ،وأكد ناصف بأن المجتمع المصري لا يمكن أن ينهض من كبوته إلا بتقليل الفجوة الطبقة المتواجدة بين طبقات المجتمع ،وأن تعليمات القيادة السياسية بأن ننزل ونلامس حياة الناس بالكفور والقرى والنجوع،وهذا ما لاحظناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة التي تجوب القرى والكفور والنجوع والعزب ،والتي تحدث تنمية شاملة للإنسان المصري وتم محو أمية ٤٦٨ألف في القرى المستهدفة في حياة كريمة،وما حدث هذا العام في ملف محو الأمية أن أكثر من 903ألف تحرروا من الأمية ،ويرجع هذا الإنجاز إلى أبناء الهيئة المخلصين والجهات الشريكة ,التي أوجه إليها كل الشكر, فالنجاح منظومة متكاملة ولا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة فلابد من التشبيك و التضافر مع جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني أو مجتمع دولي.

وأكد ناصف بأن التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في وجود ١٥ مليون أمي، فالأمي لا يرى إلا احتياجاته الأساسية فقط مثل المأكل والمشرب والمسكن وهذا حقه لكن في المقابل لايرى ما تقدمه الدولة من طرق وكباري ومطارات وموانئ ومدن جديدة وبنية تحتية وبنية تكنولوچية وفي نهاية كلمته أكد ناصف أن معٱ نستطيع القضاء على الأمية، فالمصري لا يعجزه شيئ مصر تستطيع،والقادم أفضل إن شاء الله .



حضر توقيع البروتوكول :

* رؤساء الأندية الروتارية.

*ا.د/نبيل حلمي، رئيس اللجنة الروتارية لمحو الأمية.

*ا/باكينام عبد الفتاح ،رئيس لجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية بالروتاري.

* أعضاء نوادي الروتاري.

/إيهاب أحمد مدير العلاقات العامة بالهيئة.

*إيناس زغلول، منسق عام الروتاري بالهيئة.

*ا/أحمد عبد الموجود ،مسؤول الاتصال السياسي بالهيئة.

