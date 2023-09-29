رسميا.. جداول الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، الجداول الدراسة للترم الأول للعام الجامعي 2023/2024 ( الشعبة العربي والانجليزي والفرنسية ) ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

وأعلنت كلية الحقوق فيديو توضيحي لخطوات الدفع الالكتروني ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وكان قد بدأت مرحلة التدريب العملي لطلاب كلية الحقوق بالمحاكم الاقتصادية، والذي يأتي فى إطار البروتوكول الذي وقعه عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد صافي مع المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، في ربيع العام الدراسي الماضي.

انطلقت أعمال هذه المرحلة من التدريب بمجموعة من ورش العمل في مقر محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث استقبلت معالي المستشارة حسناء شعبان، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية ، وفد الكلية المكون من الطلاب الذين اختيروا بعد إجراء مسابقة في المرحلة الأولى من التدريب، ومن أعضاء هيئة التدريس المشرفين على المشروع الدكتور محمود البحيري، والدكتور فريد شعبان والدكتورة بسمة عادل.

وقد اشتمل اليوم على مجموعة من ورش العمل مع السادة المستشارين المسؤولين عن القطاعات المختلفة، حيث التقى بالطلاب وحاضرهم وتحاور معهم كل من المستشار طارق عبد الشكور رئيس المتابعة عن تأسيس المحكمة والهيكل الإداري لها، والسيد المستشار محمد شمروخ عن التقاضي الإلكتروني، والسيد المستشار محمد ابو اسماعيل عن التقاضي الجنائي بالمحكمة، والسيد المستشار ايمن مهران عن إدارة التنفيذ بالمحكمة.

كما اشتمل اليوم الأول من التدريب حضور جزء من جلسات التقاضي وعلى جولة بالمحكمة شملت هيئة التحضير والوساطة ومكاتب الخبراء.