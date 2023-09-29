بحضور وزير التعليم العالى ..جامعة عين شمس تنظم احتفاليات بالعام الجامعي الجديد

تنظم جامعة عين شمس بالحرم الرئيسي للجامعة يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة صباحا فعاليات مختلفة تتضمن طابور العرض وفقرات لكورال هارموني بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي للتعريف بالانشطة المختلفة وانشطة ومعسكرات الجامعة راس البر ومطروح)، معرض مجاني للتوزيع الكتب الثقافية على الطلاب بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للقصور الثقافة والمجلس القومي للترجمة و معرض للفنون التشكيلية.



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

جدير بالذكر ان فعاليات مهرجان بداية العام الجامعي الجديد تستمر لمدة اسبوع.