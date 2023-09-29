نتيجة التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس.. تعرف عليها

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، إنه تم إعلان نتيجة التنسيق الداخلي - كلية الآداب جامعة عين شمس من خلال هذه الراوبط

المرحلة الأولى والثانية

انتظام

https://artasuedu-my.sharepoint.com/.../EYJeJpVKFnZDh3nX8...

انتساب

https://artasuedu-my.sharepoint.com/.../EZBMg5Qg6NtDveNqN...

وأكدت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد ، أنه يمكن معرفة نتيجة التنسيق الداخلي

للطلاب المفصولين عبر هذا الرابط

https://artasuedu-my.sharepoint.com/.../EYSQKNsPc2JKkFOAA...

وكشت الدكتورة حنان كامل ، تفاصيل الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



أكدت الدكتورة حنان كامل ، أن كافة الجهود تم توظيفها لتجديد وتطوير الكلية وعمل الصيانة الكاملة والتجهيز الشامل للمدرجات وقاعات الدراسة ، كما تم إعداد الجداول الدراسية بشكل جيد ومتوازن، وذلك لإعلانها للطلاب قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف عبر وسائل التواصل المختلفة، والانتهاء من كافه الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة .

ووجهت حنان كامل بضرورة تذليل كافه العقبات ، وتوفير الدعم فى سبيل حسن سير العملية التعليمية وتقديم سبل الراحة والرعاية للطلاب.