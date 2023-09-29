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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس.. تعرف عليها

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، إنه تم إعلان نتيجة التنسيق الداخلي - كلية الآداب جامعة عين شمس من خلال هذه الراوبط 
المرحلة الأولى والثانية 
انتظام
https://artasuedu-my.sharepoint.com/.../EYJeJpVKFnZDh3nX8...
انتساب
https://artasuedu-my.sharepoint.com/.../EZBMg5Qg6NtDveNqN...

 

وأكدت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد ، أنه يمكن معرفة نتيجة التنسيق الداخلي 
للطلاب المفصولين عبر هذا الرابط 
https://artasuedu-my.sharepoint.com/.../EYSQKNsPc2JKkFOAA...

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وكشت الدكتورة حنان كامل ، تفاصيل الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


أكدت الدكتورة حنان كامل ،  أن كافة الجهود تم توظيفها لتجديد وتطوير الكلية وعمل الصيانة الكاملة والتجهيز الشامل للمدرجات وقاعات الدراسة ، كما تم إعداد الجداول الدراسية بشكل جيد ومتوازن، وذلك لإعلانها للطلاب قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف عبر وسائل التواصل المختلفة، والانتهاء من كافه الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة .

 

 ووجهت  حنان كامل بضرورة تذليل كافه العقبات ، وتوفير الدعم فى سبيل حسن سير العملية التعليمية وتقديم سبل الراحة والرعاية للطلاب.

 

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