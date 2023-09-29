نتيجة التشعب الداخلي بكلية البنات جامعة عين شمس.. عبر هذا الرابط

قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس عن ،نتيجة التشعيب الداخلي الفرقه الاولي علوم برامج الساعات المعتمده) للعام الجامعي ٢٠٣٣ /٢٠٢٤

من خلال الرابط التالي

http://it.women.asu.edu.eg/tansik2023/n.php



وأكدت الدكتورة أميرة خلال تصريحاتها لـ “صدى البلد” أن باقي النتائج ستعلن تباعا بعد إنتهاء تقديم المرحلة خطوات معرفه نتيجه التشعيب الداخلي.

http://it.women.asu.edu.eg/tansik2023/n.php .

وأوضحت الدكتورة اميره يوسف عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، انه يجب على الطالبات المستجدة المسجلة فى بطاقة الرغبات اللغة الفرنسية إحضار الافادات الآتية: ١- ان تكون الطالبة خريجة مدارس فرنسية او تجريبية لغات درست اللغة الفرنسية كلغة أولى من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية او إفادة بدراستي للغة الفرنسية كلية ثانية من ابتدائي حتى ثانوي بالإضافة إلى شهادة الحصول على DELF A2 من المركز الفرنسي بمصر يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر الساعة العاشرة بمدرج ٨ ولن يلتفت إلى أي إفادات تقدم بعد هذا الموعد.

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف، إلى الدخول على منصة الجامعة للدفع الإلكتروني UMS ودفع المصروفات للطالبات المستجدات للفرقة الأولي.

الرجاء اتباع خطوات الدفع من خلال الفيديو

رابط دفع المصروفات

http://ums.asu.edu.eg/.