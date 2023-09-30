احتفالات بجامعة عين شمس خلال أول يوم دراسة.. شاهد

حرص عدد كبير من الطلاب على المشاركة في احتفالات اليوم الأول بالدراسة بجامعة عين شمس مقارنة بالأعوام الماضية، حيث شهدت الجامعة إقبالا كثيفا من الطلاب باليوم الأول للدراسة.

وبدأت جامعة عين شمس الاحتفالات برفع العلم في بداية احتفال باليوم الأول للدراسة



نظمت جامعة عين شمس بالحرم الرئيسي للجامعة فعاليات مختلفة تتضمن طابور العرض وفقرات لكورال هارموني بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي للتعريف بالانشطة المختلفة وانشطة ومعسكرات الجامعة راس البر ومطروح)، معرض مجاني للتوزيع الكتب الثقافية على الطلاب بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للقصور الثقافة والمجلس القومي للترجمةومعرض للفنون التشكيلية.



كما أعلنت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، أن إدارة الجامعة سوف تنظم خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمى الجديد للإحتفال والترحيب بالطلاب الجدد فى الكليات داخل الحرم الجامعى؛ للإطلاع على جميع منشآت الجامعة والخدمات التى تقدمها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والأنشطة والتعرف على الأسر العلمية والإجتماعية الطلابية داخل الكليات؛ لكى يحقق الطلاب أقصى إستفادة ممكنة للتحصيل الدراسى الجيد طوال العام .

وأضافت الدكتورة غادة خلال تصريحاتها لصدى البلد، أن أهداف أسبوع الترحيب هو التواصل بين طلاب الكليات والتعرف على أعضاء هيئة التدريس بكل برنامج والمنسقين، والمرشد الأكاديمى مشيرة أن أسبوع الترحيب تضمن محاضرات مختلفة؛ للطلاب الجدد وكيفية التعامل مع الزملاء والأصدقاء وأعضاء هيئة التدريس، وإدارة الوقت بما يضمن التحصيل الجيد لمواد التخصص وممارسة الأنشطة الطلابية.