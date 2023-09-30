رئيس جامعة عين شمس تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل العام الدراسي الجديد

أعلنت الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، أن إدارة الجامعة سوف تخصص الأسبوع الأول من العام الأكاديمى الجديد للترحيب بالطلاب الجدد فى الكليات داخل الحرم الجامعى؛ للاطلاع على جميع منشآت الجامعة والخدمات التى تقدمها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والأنشطة، والتعرف على الأسر العلمية والاجتماعية الطلابية داخل الكليات؛ لكى يحقق الطلاب أقصى استفادة ممكنة للتحصيل الدراسى الجيد طوال العام.

وقالت الدكتورة غادة فاروق، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن أهداف أسبوع الترحيب هو التواصل بين طلاب الكليات والتعرف على أعضاء هيئة التدريس بكل برنامج والمنسقين، والمرشد الأكاديمى.

وأضافت أن أسبوع الترحيب تضمن محاضرات مختلفة للطلاب الجدد وكيفية التعامل مع الزملاء والأصدقاء وأعضاء هيئة التدريس، وإدارة الوقت بما يضمن التحصيل الجيد لمواد التخصص وممارسة الأنشطة الطلابية.

وتنظم جامعة عين شمس بالحرم الرئيسي للجامعة فعاليات مختلفة تتضمن طابور العرض وفقرات لكورال هارموني، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي للتعريف بالأنشطة المختلفة وأنشطة ومعسكرات الجامعة في رأس البر ومطروح، ومعرض مجاني للوزيع الكتب الثقافية على الطلاب بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للقصور الثقافة والمجلس القومي للترجمة ومعرض للفنون التشكيلية

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان بداية العام الجامعي الجديد تستمر لمدة أسبوع.