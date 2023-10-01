الأربعاء.. جامعة عين شمس تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب وكلية الألسن جامعة عين شمس ندوة بعنوان "نبي الرحمة"، الأربعاء المقبل، احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك في إطار الموسم الثقافى للجامعة.

يأتي ذلك تحت رعاية د. غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتقام الندوة برئاسة د. سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، ويحل ضيفا على الجامعة خلال الندوة الشيخ الجليل على فخر، رئيس القطاع الشرعى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة الفتوى الشفوية ويدير الندوة الإعلامى علاء بسيونى.

يصاحب الندوة فقرة من الإنشاد الدينى بإشراف د. أحمد سالم، أستاذ آلة الكمان بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية تنسيق الندوة د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. يمنى صفوت وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إدارى حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.