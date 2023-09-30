نائب رئيس جامعة عين شمس يشهد تحية العلم بمهرجان استقبال العام الدراسي الجديد

شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، مراسم رفع وتحية العلم خلال اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك بحضور لفيف من عمداء الكليات .

أقيم الاحتفال تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في إطار استعداد الجامعة لاستقبال والترحيب بالطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2024/2023 والعمل على تقديم كافة الخدمات لجميع الطلاب.

وابدي الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سعادته بشباب المستقبل من طلاب جامعة عين شمس الجدد والقدامى الذين لم يفارقوا الجامعة خلال فترة الاجازة الصيفية حيث تم اعداد مهرجان استقبال الطلاب الجدد وافتتاح العام الدراسي باستعراض لكل الانشطه الموجوده بالجامعه من انشطة فنية وثقافية وجوالة وغيرها من الأنشطة وخلال شهر كامل هو مدة الاستقبال هذا العام سوف يتم تقديم كل العروض المسرحية التي نالت جوائز على مسرح محمود عودة الذي تم تجديده علي مستوى عالى جدا وكذلك الفرق الرياضية والفنون الشعبية والتشكيلية التي حصلت علي جوائز محلية ودولية.

واضاف ان جامعة عين شمس هي جامعة النجوم الخمس التي تضم أفضل طلبه وافضل أعضاء هيئه تدريس وتقدم مناهج قويه تؤهل الطلبه لاحتياجات سوق العمل وتقدم تعليم جاد وأنشطة قويه سواء فني او رياضي او مسرحي ، فجامعة عين شمس تقدم تعليم وترفيه علي أعلى مستوي لتمنح طلابها شخصية قويه ومستقلة ليكونوا سفراء لجامعة عين شمس في عصر الجمهورية الجديدة ويكونوا نواة لجيل جديد يمثل جامعة عظيمة تخدم بلد أعظم.

ووجه كل الشكر والتقدير ابراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لقطاع التعليم والطلاب وفريق عمله علي الجهود المبذولة لإخراج الاستقبال بهذا الشكل الرائع .

كما وجه الشكر والتقدير الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، ود سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة، وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب علي الجهد الذي قدموه خلال الفترة الماضية.

وفي كلمته رحب الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ مرحبا بتقديم كافة الخدمات لهم من خلال اتحاد طلاب الجامعة بكافة لجانه بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

واضاف ان جامعة عين شمس ليست مؤسسة تعليمية فحسب وإنما هي مؤسسة اجتماعية رياضيه ثقافية فنية لممارسة جميع انواع الأنشطة من خلالها يتم اكتشاف المواهب لأبنائنا الطلاب.

وقدم الشكر الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورعاية الشباب بالجامعة وكل فريق العمل علي ما بذلوه من جهد ليخرج هذا الاستقبال بهذا الشكل الرائع.

جاء مهرجان استقبال العام الجامعي من تنظيم وتنسيق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة بجميع لجانه اجتماعي - ثقافي - فنى - جوالة - أسر - علمي - رياضي - صندوق التكافل الاجتماعي المركزي

كما شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عرضا فنيا لكورال هارمولي بقيادة المايسترو محمود وحيد والذي شهد تفاعلا كبيرا من الطلاب داخل حرم الجامعة كذلك تفقد سيادته المعرض التشكيلي وما يضمه من منتجات ولوحات مصنوعة من لوائح التدوير Recycle بالاضافة الى مسابقات المواهب بين الطلاب في مجالات الغناء الفردي - الغناء الجماعي. العزف الفردي - تقليد -كاريوكي).

وعرضت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات فيلما تسجيليا للتعريف بانشطة الإدارة المختلفة من انشطة ومعسكرات الجامعة براس البر ومطروح فيما قدمت إدارة النشاط الثقافيمعرض مجاني لتوزيع الكتب الثقافية والدينية والرياضية والفنية) على الطلاب بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس القومي للترجمة بالاضافة الى عمل مسابقة ثقافية اختتمت فعالياتها بتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.

من جانبها قدمت إدارة الجوالة والخدمة العامة وورشة فنية لعرض المشغولات الفنية للجوالة بالاضافة لعرض فيلم عن السمر الذي تم تقديمه بأسبوع شباب الجامعات الذي أقيم بجامعة حلوان والفائز بالمركز الأول على مستوى جامعات مصر

الى عرض جداريات تعبر عن المناسبات القومية لمصر واهمها انتصارات أكتوبر المجيد.

وقامت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بتوزيع استمارات انضمام الطلاب حسب ميولهم، واهتماماتهم وموهبتهم إلى اللجان المختلفة فنية - ثقافية -علمية، وتوزيع فلاير تعريفي بانشطة الأسر واتحاد الطلاب ،

إلى جانب إقامة مارثون دراجات بالحرم الجامعي بحرم الجامعة الرئيسي وعمل العاب ترفيهية

-لعبة Climbing Tower

- لعبة Connect 4 - فرقة بيب مارسيلج للعزف بالاضافة الى حملة توعية للطلاب بمخاطر الإدمان والتعاطي "حملة صحتك رصيدك" والقياس الضغط والسكر وقياس الوزن والطول والنظر وفصيلة الدم.

فيما نظمت إدارة النشاط الرياضي مسابقات في الالعاب الرياضية والالكترولية (تجديف الصالات) - (Ergometer) . Darts (PlayStation)

وقام صندوق التكافل الاجتماعي بتعريف الطلاب بالخدمات التي يقدمها الصندوق من تخفيض مصروفاتو توزيع استمارات التكافل واستلامها بعد الاستيفاء من طلاب الفرقة الأولى، توزيع استمارات مجانية لاشتراكات مترو الأنفاق بالاضافة الى تخصيص رقم هاتف خاص يمكن للطلاب التواصل من خلاله بلجنة التكافل في سرية تامة.

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