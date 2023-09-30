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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة فى كليات عين شمس |صور

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهدت الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتورة  نهى الرافعى نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس فعاليات حفل ختام المرحلة السادسة من جامعة الطفل بجامعة عين شمس

 وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق قائم بعمل رئيس الجامعة ، الدكتورة محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتورة جينا الفقي المدير النتفيذي لجامعة الطفل ، وبحضورالدكتور اسامة السيد عميد كلية التربية النوعية ، الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم ، الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الاثار ،الدكتورة أماني حنفي عميد الكلية السابق ومنسق برنامج جامعة الطفل في كلية التربية النوعية ، الدكتورة شرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة ، ولفيف من الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات واولياء الأمور وأطفال جامعة الطفل.

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أشادت الدكتورة شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية بالجامعة بفكرة جامعة الطفل التي تبنتها أكاديمية البحث العلمي حيث انها تبني شخصية الطفل بصورة علمية متميزة، وكذلك اهتمام السادة عمداء الكليات وعطائهم الغير محدود وحرصهم علي تعريف الأطفال بكافة التفاصيل كل في مجاله.

وأوضحت أن فكرة جامعة الطفل بدأت في أوروبا عندما كانوا يرغبوا في عمل تواصل بين الأطفال في سن صغير والأساتذة في الجامعات لتوعية الشعوب بالفرص الموجودة في الجامعات، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي تشارك في برنامج جامعة الطفل .

وأكدت  أن اهتمام الجامعة بجامعة الطفل يأتي من منطلق الحرص على زرع قيمة العلم في أطفالنا، وأشارت إلى رغبة الجامعة في زيادة الاعداد لاستقبال اكثر من ١٣٠ طفل لنشر اكبر قدر من المعرفة لإفادة اكبر قدر ممكن من الأطفال.

واشادت بالمجهود المبذول من خلال التنظيم والاعداد والتنفيذ الجيد لفعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس.

وأوضحت الدكتورة نهى الرافعي ‏نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس أن الدولة تتجه الي الاستثمار في الأطفال والشباب، لذلك تم بلورة فعاليات وانشطة جامعة الطفل فيما يخدم هذا الاستثمار ، حيث لاقت كافة الدعم من القيادات وتم تحقيق الهدف المرجو من جامعة الطفل وادرك الأطفال ان هناك عالم كبير في انتظارهم. ‏وأكدت أن نجاح مشروع جامعة الطفل ليس عمل فردي بل مجهود مؤسسي ساهمت فيه جميع قيادات وهيئات وإدارات الجامعة. 

وتوجهت بالشكر لقيادات الجامعة والقطاعات ‏والإدارات من المركز الإعلامي، إدارة الحركة والنقل، ادارة التكافل، ‏إدارة الأمن الجامعي و ‏العلاقات العامة. 

‏وخصت بالشكر ‏دعم قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بقيادة الدكتورة شهيرة سمير زكي، ‏وما قدمه من دعم لانجاح الفعاليات والقيام بها على اكمل وجه و فريق إدارة المنح والمشروعات بقيادة الدكتور تامر النادي، ‏حيث انه فريق الادارة كان متواجد مع الأطفال طوال فترة الفعاليات في كل كلية  على مدار جميع أيام المشروع لتسهيل كل العقبات التي تواجه منسقي الكليات و القيام بالأعمال الفنية والإدارية والمالية و كان أحد اهم أعمدة نجاح المشروع.

واستعرضت أنشطة الأطفال خلال فعاليات جامعة الطفل والتي تضمنت محاضرة تعريفية عن كل كلية.
حيث تعرف الأطفال علي محاضرات وتدريب في المعامل الفنية التمريضية على مبادئ الإسعافات الأولية للجروح والنزيف والحروق والكسور بكلية التمريض، الي جانب البصمة الكربونية والمناخ وتدوير المخلفات بكلية الدراسات والبحوث البيئية ، وكيفية صناعة معجون الأسنان والصابون وحموضة الدم بمعامل كلية الصيدلة .

كما تعرف الأطفال خلال زيارتهم لمركز الابتكار و ريادة الأعمال علي كيفية عمل العصف الذهني والنجاح وتعريفه والعمل في فريق ، وخلال زيارتهم لكلية الحاسبات والمعلومات تم التعرف على أساسيات البرمجة والذكاء الاصطناعي ، بالإضافة الي مبادئ واساسيات العلوم والفيزياء وزيارة قسمي النبات والحشرات بكلية العلوم  وتلقى الأطفال محاضرة عن الغذاء وكيفية عمل القلب بكلية الطب . 

وتم عمل العديد من الأنشطة الفنية في كلية التربية النوعية، وجدير بالذكر ان الكلية تدرب الأطفال على الكورال السنوي لحفلات ختام المشروع وكل الفقرات الغنائية والموسيقية.

كما تعرف الأطفال علي كيفية استخلاص الطاقة وانظمة الصوت خلال تواجدهم في زيارة لورشة لوبان وصيانه السيارات بكلية الهندسة، الي جانب التعرف علي الحضارة المصرية والعصور القديمة اثناء زيارتهم لمتحف الزعفران بجامعة عين شمس وتم تقديم شرح مبسط حول المعروضات الأثرية التي يضمها. 
ولأول مرة هذا العام تشارك كلية الاعلام في البرنامج حيث تعرف فيها الأطفال على اقسام الكلية بالإضافة الى مناقشة مشروعات التخرج للطلبة في جلسات حوارية مشوقة.

تضمن الحفل الختامي فقرات فنية لأطفال جامعة الطفل: مقطوعات موسيقية وغنائية بقيادة المايسترو الدكتور احمد سالم واشراف الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، الدكتورة اماني حنفي عميد كلية التربية النوعية السابق. بالإضافة الى مقطوعات شعرية ألقاها اطفال الجامعة وعروض رياضية.

وتم عمل معرض يبرز اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية التي أنتجها الأطفال في فترة الفعاليات.

ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس6
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس6
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس5
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس5
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس4
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس4
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس3
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس3
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس2
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس2
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس1
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس1
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس
ختام فعاليات جامعة الطفل للمرحلة السادسة بجامعة عين شمس
جامعة عين شمس جامعة الطفل الدكتورة شهيرة سمير قطاع العلاقات الدولية حفل ختام Jobs Education

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