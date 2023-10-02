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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رحلة ترفيهية لمركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

 

 

نظم ( فريق المرح ) فريق الأنشطة الإجتماعية بمركز رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس رحلة للحديقة الدولية لعدد ٣٠ طفل من أطفال مركز رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة وذويهم.

تحت رعاية الدكتورة  هويدا الجبالى  عميد كلية الدراسات العليا للطفولة والدكتور أحمد الكحكى مدير مركز رعاية الاطفال ذوى الإحتياجات الخاصة وتحت اشراف  حسام مهدى أمين الكلية.

 

وقد اشتمل برنامج اليوم علي مهرجان الألوان وأنشطة حركية ومسابقات وزيارة حديقة الحيوان وسينما 9D وركوب الخيل للاطفال .

 

وكان قد قام الأطفال ذوو الهمم بمركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، فى إطار المشاركة المجتمعية، بزيارة فريق النادى الأهلي بالجزيرة، وحضور التدريب الخاص بأبطال النادى الأهلي بعد فوزهم بكأس أفريقيا.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.
 

وذلك بدعوة من الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لـ15 طفلا مع أولياء أمورهم، تحت إشراف الدكتور أحمد الكحكى، مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور زكريا الدسوقى، رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بالكلية، وحسام مهدى، أمين الكلية، وبمشاركة الباحثة إيمان جمال السباعى، دكتوراه قسم الإعلام وثقافة الأطفال بالكلية، والدكتورة مروة بيومي، رئيس فريق الأنشطة، وإيهاب الكردى، مكتب مدير المركز ومتطوع بفريق المرح، وفاطمة محمود، أخصائي علاج بالفن ومتطوع بفريق المرح، ومجدى المهدى، مدير المخازن بالمركز وتصوير وتطوع بفريق المرح.

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