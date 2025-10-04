إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل مع سيارة كارو، مساء اليوم، وذلك بقرية طنسا أمام الوحدة المحلية القرية بطريق قرية بني أحمد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بحادث تصادم بين سيارة نقل وعربة كارو، بقرية طنسا بنى مالو بمركز ببا ، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف ليتم على الفور نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصى .

وصمت قائمة المصابين كل من يوسف محمد محمود ' 14سنه ' مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وفوزيه محمد تهامي مصابة بكدمات متفرقه بالجسم وياسين جمعه محمود 8 سنوات مصابة بكدمه بالصدر ومحمود شريف محمود 19 سنه مصاب بجرح قطع بالظهر وعمر محمد محمود 12 سنه مصاب بكدمات متفرقه بالجسم ورضا محمد سامي 32 سنه

مصاب باشتباه كسر بالساعد ومحمد محمود جمعه 43 سنه بكدمات .