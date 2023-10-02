غدا.. العرض المسرحي "البؤساء" لفيكتور هوجو على مسرح جامعة عين شمس



يقدم منتخب التمثيل المسرحي لجامعة عين شمس في تمام السادسة مساء على مسرح الدكتور محمود عودة برعاية الشباب العرض المسرحي "البوساء" والحائز على الجائزة الكبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بدورته ال١٩

وذلك ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وتحت رعاية أ.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف أ.د ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق أ. طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب .

جدير بالذكر ان العرض المسرحي "البوساء"هو عرض مسرحي مأخوذ عن رواية البوساء لفيكتور هوجو ومن اخراج محمود حسن حجاج ( جراتسي )