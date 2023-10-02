أخبار التعليم| هيئة الدواء توجه تعليمات مهمة للطلاب مع انطلاق الدراسة.. اليوم مسيرة حاشدة للتعليم الخاص بالجيزة لتأييد ترشح السيسي لولاية جديدة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

هيئة الدواء المصرية توجه تعليمات هامة للطلاب مع انطلاق الدراسة

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توضح فيه أهمية تعليم الطفل العادات الصحية الجيدة​ والسليمة، خاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، مشيرة إلي أن تعليم الطفل العادات الصحية الجيدة من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​

جامعة سوهاج تنظم بانوراما استقبال الطلاب الجدد والقدامى بالعام الدراسي الجديد

نظمت جامعة سوهاج بانوراما استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والتي بدأت بمراسم رفع وأداء تحية العلم وعزف السلام الوطني، بالحرم الجامعي الجديد، بحضور كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أول يوم دراسي.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد الكليات ويوجه رسالة للطلاب

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية داخل عدد من الكليات، والوحدات بالجامعة؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات ، والتجهيزات اللازمة؛ لبدء الدراسة، وذلك بمشاركة لفيف من عمداء، ووكلاء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وعدد من القيادات والمسئولين من مختلف قطاعات الجامعة.

غدا.. مسيرة حاشدة للتعليم الخاص بالجيزة لتأييد ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

تنطلق غدا الاثنين مسيرة حاشدة بمحافظة الجيزة ينظمها التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعدد ضخم من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.

مشهد فلكي بديع .. المشترى عملاق المجموعة الشمسية بجوار القمر الليلة

تشهد سماء مصر الآن، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.