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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. مسيرة حاشدة للتعليم الخاص بالجيزة لتأييد ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

صدى البلد

تنطلق غدا الاثنين مسيرة حاشدة بمحافظة الجيزة ينظمها التعليم الخاص على مستوى المحافظة، وتضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس الجيزة وعدد ضخم من المعلمين العاملين بالتعليم الخاص لتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.

وتنطلق مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبني مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتي تصل الي ميدان الجلاء بالدقي رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وتستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة الي المواطنين المصريين في انحاء البلاد بان العاملين بقطاع  التعليم وقياداته والمعلمين واولياء الامور يثمنون ماقدمه الرئيس السيسي من انجازات في كافة المجالات وخاصة في مجال التعليم الذي شهد في السنوات الماضية اهتماما بالغا من الرئيس لاعادة بناء الإنسان المصري وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين علي المنافسة المحلية والعالمية لاقرانهم في سوق العمل .

وتأتى المسيرة دعما للرئيس السيسى وفي إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار والذي كان علي قدر المسؤولية يوم أن طالبه الشعب بالترشيح لرئاسة مصر وقيادتها رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.

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