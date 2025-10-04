قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
الإعلامي سيد علي يترك الهواء دون استكمال برنامجه | تفاصيل
تحويل مرسى علم إلى وجهات رائدة للسياحة الخضراء بمصر .. تفاصيل
الاحتلال الإسرائيلي يختطف 3 سوريين خلال توغله في ريف درعا
نتنياهو : نسقت مع ترامب خطة قلبت الأوضاع في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: قلت لنتنياهو لا بديل عن الموافقة على اتفاق السلام

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، لا بديل عن الموافقة على اتفاق السلام.

 أضاف دونالد ترامب، أن حماس قطعت شوطا كبيرا وتريد إغلاق التفاصيل الأخيرة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنني لن أتسامح مع أي نتيجة يمكن فيها لقطاع غزة أن يشكّل خطرًا من جديد.

وأضاف الرئيس الإمريكي، أنه على حماس التحرك بسرعة؛ وإلا ستصبح كل الاحتمالات واردة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، إنه  بعد رد حماس وتصريح الرئيس ترامب؛ تستعد إسرائيل اليوم السبت، لاستئناف المحادثات، وإرسال وفد تفاوضي، فيما أوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار في غزة، وفقا للقناة “13” العبرية.

أوضح مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، أن "الأمر لم يصل إلى وقف إطلاق نار بعد"، ومع ذلك، أضاف أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات، وأن المفاوضات من المتوقع أن تستمر لبضعة أيام فقط.

ويتوجه المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى القاهرة، برفقة صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومن المتوقع أيضا وصول وفد حماس، الليلة؛ لإجراء محادثات في العاصمة المصرية، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير العبري؛ فإن ترامب "لم يترك لإسرائيل خيارا" سوى اعتبار إعلان حماس، إعلانا يفتح الباب أمام الحوار، ومع ذلك، تستعد إسرائيل لاستئناف المحادثات مع الوسطاء، وبدأت العمل بالفعل بشكل مكثف على نقاط الخلاف، بما في ذلك خرائط الانسحاب، وهويات الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق السلام حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

درجات الحرارة

التغير المناخي يشتد.. عواصم كبرى تواجه موجات حر غير مسبوقة

الفضاء

علماء الفضاء يفكون لغز حيرهم 48 عام.. ما القصة؟

الجفاف

اكتشاف جيولوجي.. البحر الأحمر تعرض للجفاف الكامل قبل 6.2 مليون سنة

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد