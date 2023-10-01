هيئة الدواء المصرية توجه تعليمات هامة للطلاب مع انطلاق الدراسة

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توضح فيه أهمية تعليم الطفل العادات الصحية الجيدة​ والسليمة، خاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024، مشيرة إلي أن تعليم الطفل العادات الصحية الجيدة من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​

وأوضحت أن الأطفال يتعرضون أثناء اليوم الدراسي للعديد من الجراثيم التي من الممكن أن تكون منتشرة على الأسطح، والتي تنتقل للطفل عن طريق لمسها بالأيدي، ثم ملامسة وجهه أو عينه، أو نقلها للآخرين.

لذلك يوصى باتباع الإرشادات الآتية لتجنب الإصابة بالأمراض ومنع انتشارها:​

• غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون بصورة منتظمة ومتكررة؛ خاصةً قبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، وبعد نفث الأنف (إخراج الهواء منه)، أو السعال أو العطس.​

• تجنب ملامسة العين والأنف والفم بأيدٍ ملوثة.​

• استخدام المنديل أو منحنى الكوع عند السعال أو العطاس.​

• تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.​

• البقاء في المنزل عند المرض حتى تمام الشفاء.​

• تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها باستمرار.​

دقت أجراس مدارس جمورية مصر العربية اليوم معلنة بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد رسمياً بمختلف محافظات الجمهورية، وسط التزام تام بجميع التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لضمان انضباط العملية التعليمية.

وتفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة السيدة نفسية بالقاهرة لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام الدراسة في المدرسة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية حضور الطلاب والمعلمين والالتزام بتعليمات انضباط العملية التعليمية في المدارس.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قيادات الوزارة والمديريات التعليمية والإدارات بمتابعة انتظام الدراسة لتذليل أى عقبات أمام الطلاب.