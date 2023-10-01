جرس الحصة ضرب.. المدارس تستقبل الطلاب بالشيكولاتة والبلالين والشخصيات كرتونية.. وحادث ينتهي بإصابات بسيطة بالمنوفية

دقت اليوم الأحد أجراس جميع المدارس في جمهورية مصر العربية، وفتحت المدارس أبوابها منذ السابعة صباحا لاستقبال 25 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، لبدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

وشهد أول يوم دراسة في المدارس العديد من المشاهد واللقطات والأخبار الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بمتابعة أخبار المدارس في مصر … وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرزها

ارتفاع نسبة حضور الطلاب والمعلمين

تلاحظ اليوم في جميع المدارس إرتفاع نسبة حضور الطلاب والمعلمين في أول يوم دراسة في المدارس بجميع المحافظات.

حيث أقبل الطلاب والمعلمين على الالتزام بالحضور في موعد بدء اليوم الدراسي ، وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

الالتزام بالزي المدرسي

إلتزم اليوم جميع طلاب المدارس بإرتداء الزي المدرسي المحدد لهم ، وحرص الطلاب على عدم ارتداء اي ملابس لا تليق بالمدرسة.

وكان قد وجه وزير التربية والتعليم المدارس بعدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه ، بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي في حالة اشتراطه من قبل المدرسة.

تسليم الكتب المدرسية

إلتزمت المدارس اليوم بإجراءات تسليم الكتب المدرسية للطلاب في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات في العام الدراسي الجديد.

حصة لتدريس لغة الإشارة

شهد فناء مدرسة المحمدية الرسمية التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية ، درسا عمليا لشرح لغة الإشارة للطلاب بمشاركة بعض معلمي المدرسة .

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بوضع 22 إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع فى كتاب "القيم واحترام الآخر" الأكثر تكرارا في الكتب الدراسية .

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة وضع لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع في جميع مدارس الجمهورية.

هدايا وشيكولاتة وبلالين وشخصيات كرتونية

حرص معلمي مدرسة معاذ بن جبل الرسمية بمحافظة البحيرة، على توزيع هدايا على الطلاب في الفصول في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

وتمثلت الهدايا التي تم توزيعها على مدرسة معاذ بن جبل الرسمية بمحافظة البحيرة ، في أقلام ملونة مزينة بأشكال مبهجة .

كما فوجئ تلاميذ مدرسة الاميرية البلد بمحافظة القاهرة ، بمدير المدرسة يوزع عليهم “شيكولاتة” في طابورالصباح في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وبالفعل نجح مدير المدرسة في نشر الابتسامة والفرحة على وجوده التلاميذ في أول طابور صباح لهم في العام الدراسي الجديد.

كما استقبلت مدرسة دمنهور شبرا الرسمية للغات التابعة لإدارة شبرا الخيمة التعليمية ، طلابها في أول يوم دراسة بأجواء مبهجة .

حيث تزينت المدرسة بالبلالين ، وتمت الاستعانة بأشخاص متنكرين في شخصيات كارتونية لاستقبال الطلاب والتصوير معهم وسط اجواء من السعادة والبهجة.

حادث أليم

أصيب 6 طلاب ومشرفة تابعين لمدرسة خاصة بمدينة أشمون في انقلاب أتوبيس المدرسة داخل ترعة شنشور، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقي اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون، بانقلاب اتوبيس داخل ترعة شنشور.

وبالانتقال تبين إصابة 6 طلاب ومشرفة بكدمات، اثر انقلاب أتوبيس كان ينقلهم الي المدرسة، وهم كلا من " شيماء مكاوي ٣٥ سنة مصابة بكدمات مشرفة الباص ونورا السيد ٣٣ سنة مصابة بكدمات في الجسد، محمود محمد ٣ سنوات ونصف مصاب كدمات، رهف محمد خير ٤ سنوات، عبد الناصر محمد ٤ سنوات، اياد محمد عزت ٣ ونصف، عبد العظيم عطا ٢٨ سنة، سجي محمد عبد الناصر ٩ سنوات، كمال مصطفي كمال ٤ سنوات ونصف", حيث تبين إصابتهم بكدمات وجروح وكسور ونزيف بالانف.

جولة وزير التعليم

قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال، اليوم الأحد، بمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد 2023 / 2024، بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، حيث يبلغ عدد الطالبات بها 603 طالبات، وعدد الفصول 16 فصلا.

وفي مستهل زيارتهما للمدرسة، حضر الدكتور رضا حجازى واللواء خالد عبد العال طابور الصباح وتحية العلم، وقدما التهنئة لجميع الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيان لهم عاما دراسيا موفقا.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، مشيرا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليا، والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.

ووجه الوزير بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

ووجه الوزير عدة رسائل لطالبات المدرسة، مؤكدا أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات؛ من أجل مصلحة الطلاب، وطمأنهن بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم جميع الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.

وأشار حجازي إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى، تتضمن أفضل المعلمين، كما وجه الوزير الطالبات بمشاهدة القنوات التعليمية، مؤكدا لهن أنها تضم أفضل وأمهر المعلمين، كما وجه بمشاهدة المنصات التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة فى إطار اهتمامها بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالإضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس

بدء الدراسة في المدارس