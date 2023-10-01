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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أول يوم دراسي.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد الكليات ويوجه رسالة للطلاب

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يتفقد الكليات ويوجه رسالة للطلاب

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية داخل عدد من الكليات، والوحدات بالجامعة؛ للاطمئنان  على سير العملية التعليمية، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات ، والتجهيزات اللازمة؛ لبدء الدراسة، وذلك بمشاركة لفيف من عمداء، ووكلاء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وعدد من القيادات والمسئولين من مختلف قطاعات الجامعة.

بدأت الجولة؛ بزيارة الأستاد الرياضي لجامعة أسيوط، وذلك برفقة الدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد قراعة المشرف علي القرية الأوليمبية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام االإدارة العام لرعاية الشباب، ولفيف من الأساتذة، ومسئولي رعاية الشباب بالجامعة؛ حيث تفقد رئيس الجامعة لافتة العرض الرئيسة على جدار أستاد الجامعة، بعنوان: " احتفالات جامعة أسيوط باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد "، والتي تستعرض بانوراما حرب أكتوبر ما بين الماضي والحاضر، مؤكداً على أهمية هذه الذكرى العظيمة التي ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، ويجب على كل طالب أن يستشعر عظمة ما حققه رجال قواتنا المسلحة من معجزات؛ حتي نستلهم مجريات الحاضر، وتطلعات المستقبل.

وتفقد رئيس الجامعة؛ البوابة الفنية لكلية التربية للطفولة المبكرة، والتي قام بإعدادها طلاب الكلية؛ تزامناً مع احتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تضمنت مجسمات فنية لثلاثة أهرامات معبرة عن الحضارة الفرعونية، إلى جانب ما يقرُب من (٣٠ ) لوحة فنية، تنوعت ما بين الأعمال الخشبية، والورقية، والرسومات، ولوحات السيراميك؛ وذلك برفقة الدكتورة ريهام المليجي عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة نجوان عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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وأجرى الدكتور المنشاوي؛ جولة داخل كليتيّ؛ الحقوق، والتجارة، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، متفقداً خلالها معسكر استقبال الطلاب) الجدد، والقدامي، والمبني الإداري للكليات، وإدارة شئون الطلاب، واطمأن على إجراءات استقبال الطلاب، وتقديم الخدمات اللائقة بهم؛ بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية، والإدارية.

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