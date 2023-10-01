طلاب جامعة أسيوط يبدأون العام الدراسي الجديد بتحية العلم

شارك طلاب ممثلين عن كليات جامعة أسيوط، اليوم الأحد، برفع العلم المصري وتحية العلم بالنشيد الوطني في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد (2023/ 2024)، وسط إجراءات أمنية مشددة على البوابات لفرض الهدوء داخل الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على جاهزية الجامعة لانطلاق العام الجامعي الجديد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل انتظام الدراسة منذ الأسبوع الأول وتضمن سير العملية التعليمية في سهولة ويسر .



وأضاف المنشاوي، أن الجامعة فتحت أبوابها لاستقبال ما يقرب من نحو 100 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات، مشيرًا إلى تواجد عمداء ووكلاء الكليات و رؤساء الأقسام داخل مقار الكليات اليوم لمتابعة حسن انتظام سير الدراسة ، وتذليل أية عقابات قد تؤثر سلباً على سير العملية التعليمية وكذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وإرشادهم فى بداية العام الجامعى .



وشدد رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة وضع سياسات عامة لسير العمل داخل الجامعة وتوجيه الحركة البحثية بما يضمن مساهمة الجامعة فى دعم جهود الدولة فى مجالات البناء والتنمية التى تشهدها الدولة المصرية ، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على تقديم دعم خاص للأبحاث والدراسات العلمية الهادفة إلى حل مشاكل وطنية أو تصب فى توجه الدولة وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 ، مشيراً إلى أهمية دور الجامعات المصرية فى طرح حلول علمية ودراسات تقدم حلول واقعية للتحديات والمشكلات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل الظروف العالمية التى ألقت بظلالها على معظم الدول وما فرضته من مشكلات بيئية وأزمات اقتصادية .



وأشار المنشاوي، إلى أن العام الجامعى الجديد من المقرر أن يشهد تكثيف لدور الجامعة المجتمعى وزيادة فى مساهماتها فى مبادرة حياة كريمة سواء على مستوى قرى ونجوع محافظة أسيوط أو المحافظات المجاورة فى صعيد مصر ، وكذلك تعظيم لجهود طلاب الجامعة فى محو الأمية من أجل القضاء على تلك المشكلة والتى تُعد واحدة من التحديات الوطنية التى تواجه الدولة المصرية ، كما من المقرر أن يشهد هذا العام دعم ورعاية كبيرة للأنشطة الطلابية بكافة أشكالها والعمل على اكتشاف المواهب الطلابية وإبرازها وكذلك زيادة الرحلات الطلابية لزيارة أهم المشروعات القومية للتعرف على جهود الدولة فى دفع عجلة التنمية وما تم إنجازه من مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات .