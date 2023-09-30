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رئيس التحرير
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تعليم

المنشاوي: الجامعات الأهلية إنجاز للرئيس السيسي وامتداد للحكومية

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

قال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إن جامعة أسيوط الأهلية تعد احد الإنجازات الكبرى التي شهدتها مدينة أسيوط الجديدة والتي تعد إضافة قوية في منظومة التعليم الجامعي .

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم لما تمثله في تطوير وبناء جيل قادر على مواكبة التطور وجاءت الجامعات الأهلية والخاصة والتي و صل عددها إلى 92 جامعة لتكون منارات جديدة للعلم .

وأشار المنشاوي إلى أن جامعة أسيوط الأهلية بدأت عملها العام الماضي في 7 كليات تضم 11 برنامج وتم إضافة 5 برامج ليرتفع عدد البرامج إلى 16 برنامج بجامعة أسيوط الأهلية جميعها تخصصات متميزة تتوافق مع سوق العمل ، لافتا إلى الجامعة تضم كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وإدارة الأعمال و الحاسبات و الذكاء الاصطناعي والألسن والهندسة واللغات التطبيقية ويبلغ عدد طلاب الجامعة هذا العام 3500 طالب وطالبة

 

وأكد المنشاوي على دعم جامعة أسيوط الحكومية إلى الجامعة الأهلية لما بها من مقومات خاصة وان الجامعات الأهلية هي امتداد من الجامعات الحكومية والتي تعد إنجازا يحسب للقيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم ليتوافق مع رؤية مصر 2030 .

 

ونوه المنشاوي؛ الى انتهاء جميع الترتيبات اللازمة؛ لانطلاق، وانتظام العملية التعليمية، والدراسة بالعام الجامعي الجديد، والتي تشمل: تجهيز المدرجات، وقاعات المحاضرات، والمعامل، والمكتبات، والعيادة الطبية، ووضع الجداول وإعلانها، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وعملية تنظيم دخول الأفراد، والسيارات للحرم الجامعي، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع منشآت الجامعة الأهلية.

 

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وشدد رئيس جامعة أسيوط،  على الالتزام الكامل بالمحاضرات؛ بداية من اليوم الأول للعام الدراسي؛ على مستوى كليات الجامعة، وانتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب؛ لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة؛ وفقاً لخريطة الأنشطة على مستوى الكليات؛ وذلك لما تقوم به الأنشطة  الطلابية من دور مهم؛ في تكوين هوية الطالب، وبناء شخصيته.

   

 وأوضح  الدكتور المنشاوي؛ إن الدراسة  هذا العام؛ تنطلق في  16 برنامجاً  دراسياً في  (7) كليات؛ عملية، ونظرية هي: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والبحوث الدوائية، والهندسة والعلوم التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم  المالية و الإدارية، والألسن واللغات التطبيقية ، ويبلغ  إجمالي عدد الطلاب الدراسين؛ ما يقرب من (3500) طالب و طالب، منهم (2,724) طالباً جديداً؛حيث بلغ عدد الطلاب بكلية الطب البشري (791)، و في كلية طب الأسنان (319)، و في كلية الصيدلة (334)، و في كلية الهندسة(121)، و في كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي(484)، و في كلية العلوم الإدارية (480) ، و كلية الألسن (195) .

 

  وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى انتظام العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بكليتي؛ الألسن، والعلوم المالية و الإدارية، وتخصيص يومين بالتناوب؛ لباقى الكليات الخمسة؛ لتدريس المواد النظرية، و استكمال المواد العملية بجامعة أسيوط؛ وذلك وفق البرتوكول المبرم بين الطرفين؛ بشأن استضافة جامعة أسيوط لطلاب الجامعة الأهلية؛  بما يضمن إتاحة الفرص التدريبية لهم ، واستخدام معامل الجامعة، ومستشفياتها، ومؤسساتها المتخصصة في مختلف المجالات العلمية، فضلاً عن الإفادة من الخبرات، والاستشارات، والدراسات في مجالات التعليم، والبحث العلمي؛ بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية بين الجانبين.

 

وأوضح الدكتور نوبى محمد حسن  نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية وعميد كلية الهندسة؛ إن جامعة أسيوط الأهلية تضم  عددًا من المباني الإدارية منها؛ (المبنى الإداري) ، والذي يضم: مكاتب الإدارات المختصة بالعمل، ومكتب رئيس الجامعة، ومكاتب نوابه، وعمداء الكليات لقطاعات الجامعة، إلى جانب المباني  الأكاديمية الخاصة بالقطاعات: (الطبية، والهندسية (1 ،2)، والعلوم الإنسانية)، والتى تشمل مباني المعامل: (الفيزياء ، الكيمياء )، والمعامل الطبية، ومعامل الحاسب الاَلي، ومباني  الورش، والعيادة الطبية ، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، و القائمين على العملية التعليمية، كما تضم: الساحات الأكاديمية، والإدارية، والمناطق الترفيهية، والملاعب الرياضية، مشيرًا إلى  أنه تم مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة؛ لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعة.

 

جدير بالذكر، أن جامعة أسيوط الأهلية تقع على مساحة (38) فدانا، وبتكلفة تقديرية؛ بلغت فى مرحلتها الأولى 3.1 مليار جنيه ، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسة، و الانتهاء من التشطيبات الداخلية، والفرش و التأثيث، وتجهيزها بأحدث الأجهزة و المعدات؛ وفق أحدث أساليب التعليم العالمية.

 

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