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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية: إجراء مقابلات شخصية بسبب كثرة الإقبال من الطلبة.. فيديو

رئيس جامعة اسيوط
رئيس جامعة اسيوط الجديدة

قال الدكتور جمال تاج ، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية ، إن الإقبال على الجامعات التكنولوجية العام الماضي كان غير عادي وكبير ، مما دفع لعمل مقابلات شخصية للطلاب لانتقاء شريحة تتوافق مع طبيعة الدراسة. 

 

وأضاف الدكتور جمال تاج ، عبر مداخلة فيديو لبرنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر 2 " ، أن عدد المتقدمين بالجامعة العام الماضي كان 1800 طالبا ، وتم قبول 1100 طالب فقط بعد عمل المقابلات الشخصية.

 

وأشار رئيس جامعة اسيوط التكنولوجية ، إلى أن الأعداد التي يتم قبولها بالجامعة ليست كبيرة لأن الدراسة تعتمد على الجانب العملي أكثر من النظري بنسبة 60% .

 

وتابع ، أن الجامعة تكسب الطالب مهارات تجعله مؤهل لسوق العمل فور تخرجه ، وتضم تخصصات العلوم الصحية مثل تركيبات الاسنان والصناعات الدوائية وادارة المنشآت الطبية ، والصناعة والطاقة .
 

https://web.facebook.com/watch/?v=183143678142516&extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing&mibextid=I6gGtw&_rdc=1&_rdr

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