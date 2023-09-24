رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية: إجراء مقابلات شخصية بسبب كثرة الإقبال من الطلبة.. فيديو

قال الدكتور جمال تاج ، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية ، إن الإقبال على الجامعات التكنولوجية العام الماضي كان غير عادي وكبير ، مما دفع لعمل مقابلات شخصية للطلاب لانتقاء شريحة تتوافق مع طبيعة الدراسة.

وأضاف الدكتور جمال تاج ، عبر مداخلة فيديو لبرنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر 2 " ، أن عدد المتقدمين بالجامعة العام الماضي كان 1800 طالبا ، وتم قبول 1100 طالب فقط بعد عمل المقابلات الشخصية.

وأشار رئيس جامعة اسيوط التكنولوجية ، إلى أن الأعداد التي يتم قبولها بالجامعة ليست كبيرة لأن الدراسة تعتمد على الجانب العملي أكثر من النظري بنسبة 60% .

وتابع ، أن الجامعة تكسب الطالب مهارات تجعله مؤهل لسوق العمل فور تخرجه ، وتضم تخصصات العلوم الصحية مثل تركيبات الاسنان والصناعات الدوائية وادارة المنشآت الطبية ، والصناعة والطاقة .



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