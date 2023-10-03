عميدة آداب عين شمس تفتتح العام الجديد وتلتقي الطلاب الجدد والقدامى

افتتحت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب العام الجامعي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بإشراف وحضور د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق سها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، ود عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



والتقت د حنان كامل بالطلاب الجدد والقدامى، و أكدت في كلمتها على تميز الكلية وأنها تتضمن ١٤ قسما تفى بطموح وميول الطلاب سواء كانت علمية أو لغوية كأقسام اللغات العربية والعبرية والإنجليزية، واللغات الشرقية، والحضارة الأوربية، أو أدبية أو ميدانية وعملية مثل : أقسام علم النفس والاجتماع والجغرافيا، وكذلك الأقسام التي تخدم سوق العمل كالفلسفة والتاريخ.

وأهابت بالطلاب ضرورة التخطيط ووضع هدفهم نصب أعينهم منذ اليوم الأول في الدراسة بالكلية بالعمل على تنمية القدرات في مجال تخصص القسم الذى اختاره من خلال الالتحاق بالورش والدورات التدريبية.

وقالت إن الكلية تقدم هذه الخدمات بشكل مجاني، وكذلك يمكن لطالب الاطلاع على مواقع بنك المعرفة وجميع الجهات التي تمنح هذه الكورسات أونلاين بجانب الدراسة الأكاديمية ، وكذلك ينبغي على جميع الطلاب التسلح بتنمية مهارات اللغة واتقان الحاسب الآلى ليتمكن من مواكبة سوق العمل ، فالشهادة الجامعية لا تكفي وحدها.

ووجهت نصيحتها للطلاب الجدد والقدامى بضرورة بناء علاقات وروابط اجتماعية، وحثت الطلاب على المشاركة في أنشطة اتحاد الطلاب وإدارة رعاية الشباب ، و الانفتاح على المجتمع الجامعي والانخراط في كل أنشطته ، الأمر الذى يسهم في تطوير شخصية الطالب بشكل ملحوظ، بجانب إجادة الدراسة الأكاديمية والتخصص.

كما دعت الطلاب إلى الاجتهاد حتى الانتهاء من الدراسة للحصول على الليسانس ، ثم الالتحاق بالدراسة فوق الجامعية لمن يرغب في الاستزادة من العلم والترقى في الدرجات العلمية.

وأشادت د حنان كامل بالدعم الذى توليه د غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإدارة الجامعة والإدارة الهندسية في إحلال وتجديد مدرج مهدي علام بالكلية الذى يسع أكثر من ١٠٠٠ طالب، لتهيئة بيئة تعلبمية تليق بالطالب والأستاذ الجامعي، واستكمال خطة تطويره بمنح الجامعة للكلية عدد ٨٠٠ جهاز كمبيوتر حتى يكون جاهز لإقامة الاختبارات الإلكترونية، بجانب إقامة الاحتفالات ، وعقد المحاضرات، بجانب خطة تطوير وتجديد مدرج غربال وعدد كبير من قاعات الكلية.

من جانبه أكد د محمد إبراهيم على أهمية التسلح بالعلم والمعرفة في سبيل التميز والارتقاء على جميع المستويات ، حيث أن المعرفة هي القوة ، ودعا الطلاب إلى دعم رأس المال الفكرى.

كما أكد فخره بالانتساب إلى كلية الآداب العريقة المواكبة لكل التطورات الحديثة ، وأكد على أن الطالب عنصر فاعل من عناصر النجاح.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس قوية ومتميزة على مستوى جامعات العالم ، فقد جاءت ضمن أفضل ٧٠٠ جامعة في التصنيف الأسباني من أصل ٥٠ ألف جامعة ومؤسسة تعليمية ، لذا على الطالب مواكبة هذا التميز ، وتحظى بالأوائل على مستوى الجمهورية.

كما قدم د محمد إبراهيم النصح للطلاب بالالتزام بالسلوك الجامعي القويم ، وعدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها وقنواتها الرسمية ، والموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية التي يتم تحديثهم لحظيا بالجداول ونتائج الامتحانات والإشعارات والتنبيهات ، إلى جانب الإيميل الجامعي ، ومجموعات التواصل الإلكترونى.

وأهاب د محمد إبراهيم بالطلاب ضرورة الحفاظ على مقدرات الكلية ومكتسباتها والبنية التحتية بها التي تم بذل الكثير من الجهد والمال من أجل صيانتها واستخدامها الاستخدام الأنسب.

كما تناول الحفل فقرة تعارف بين رؤساء الأقسام والطلاب ، أدلى فيها كل رئيس قسم بالتحية والتهنئة وتقديم النصح للطلاب الجدد.

وفي كلمتها أشادت د سمية صبرى رئيسة قسم اللغة الإنجليزية ، بالقسم باعتباره من أقدم أقسام الكلية وتأتى أهميته في أنه يخدم على جميع الأقسام، فأساتذة القسم يدرسون مادة اللغة الإنجليزية لكل الأقسام ، ولدينا امتحان قبول ضمن شروط الإلتحاق بالقسم لأن الطالب لابد أن يكون على مستوى عال من إجادة اللغة الإنجليزية، لأنه يدرس الأدب الإنجليزي وبعض موضوعات اللغة المتقدمة ، وتخرج من القسم عدد من السفراء ، والأدباء والكتاب ، لذا فإن الدراسة بالقسم تتيح التقدم في مجالات أخرى بفضل إجادة استخدام اللغة الإنجليزية والتخصص فيها.

أما د سامية جمعة رئيسة قسم اللغة العبرية، فقد بدأت كلمتها بشرح طبيعة الدراسة في القسم التي تتمحور حول دراسة إسرائيل من نواحي الثقافة واللغة والحضارة ، وفي البداية يكون الطالب على جهل تام باللغة العبرية إلى أن يصل إلى مرحلة الإجادة ، ويتيح القسم لخريجه العمل كمترجم في المؤسسات الصحفية، ووكالات الأنباء من وإلى اللغة العبرية، كما حثت الطلاب على الجدية والإلتزام بحضور المحاضرات.

أما د محمد حامد رئيس قسم اللغات الشرقية ، فقد عبر عن فخره بالتواجد في المدرج بعد إعادة افتتاحه بعد التجديد ، بعد أن كان في قائمة انتظار التجديد لسنوات، ورحب بطلاب قسم اللغات الشرقية المتواجدين ، ولفتهم إلى الميزة التي تميز قسمهم وبعض الأقسام الأخرى من تكافؤ الفرص في التفوق لأن الطلاب ليس لديهم فروق فردية عند الالتحاق بالقسم لأن الطالب يتعرض للغات ومواد دراسية لم يكن يعرفها من قبل.

وأكد أن القسم له باع و دور كبير في المجتمع ، ويخرج ملحقين ثقافيين ، ومترجمين لرئيس الجمهورية في اللغات التركية والهندية والأردية.

أما د حاتم ربيع رئيس قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة، فقد استهل كلمته للطلاب ليخبرهم أن عميد الأدب العربي د. طه حسين هو أول من أنشأ القسم وهو من أقدم الأقسام في الجامعات المصرية حيث أطلق انشائه سنة ١٩٢٥ مع نشأة الجامعة الأهلية التي تحولت إلى جامعة فؤاد الأول، وكان اسمه قسم الدراسات القديمة ثم تحول إلى الدراسات الكلاسيكية ، وكان حريصا على تدريس اللغتين اليونانية واللاتينية في مصر والعالم العربي ، ويدرس القسم حضارة اليونان والرومان والآثار اليونانية والرومانيةوالديانة والأساطير والنقوش والبرديات، كما يقوم القسم بتدريس اللغة اليونانية والإيطالية واللغة اليونانية واللاتينية القديمة والأدب اليوناني والهيليني .

من جانبه عرف د محمد خطاب رئيس قسم علم النفس القسم بأنه من أقدم الأقسام على مستوى الجامعات ، ويتميز بالإقبال الكبير من الطلاب الجدد وحملة المؤهلات العليا وخريجي الطب والهندسة ، وبه عيادة نفسية لحل جميع المشكلات التي قد تواجه الطلاب بشكل مجاني.

وفي كلمتها أشادت د حنان سالم رئيسة قسم علم الاجتماع، بالطفرة غير المسبوقة التي تشهدها الكلية على جميع المستويات وتحدثت عن أقدمية القسم التي ترجع لثلاثين عام ، وللقواسم المشتركة التي تجمع بينه وبين قسم علم النفس وللبينية التي يتصف بها ، حيث أنه يعمل في مجالات كثيرة ومتباينة (علم الاجتماع الطبي ، الصناعي ، الريفي المعرفي ، القانوني ، الإعلامي ) والقسم يقوم بتخريج باحث اجتماعي أكاديمي ولديه دراية بالواقع الميداني ويستطيع العمل في كل مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى القطاع الأمني وقطاع السجون، والدفاع الاجتماعي. و دعت الطلاب للفخر بانتسابهم إلى الكلية التي يسعي الكثير إلى الالتحاق بها ، ودعتهم إلى المشاركة في الأنشطة المختلفة.

أما د . محمود طارق فتحدث ممثلا عن قسم المكتبات والمعلومات حول جودة الخدمة التعليمية بالكلية، وما لها من ثقل ومعرفة وخبرة كبيرة في سوق العمل ، وتحدث عن ذكرياته في اختيار القسم ، حيث أنه من أكثر الأقسام التي تلبي الحاجة إلى العلم والمعرفة ، ويرجع تاريخ قسم المكتبات والمعلومات إلى عام ١٩٥٠ بجامعة القاهرة وهو يفي حاجة المعرفة البشرية حيث تتواجد في المكتبات ومؤسسات المعلومات ، وسوق العمل يحتاج إلى خريج القسم الذى يواكب التحول الرقمي بالعالم ، وحفظ ورقمنة مصادر المعلومات، والبث الانتقائي للمعلومات، ويدرس القسم كل ما يخص علوم الحاسب الآلى والمواقع الإلكترونية واسترجاع المعلومات ، واللغات المساعدة العربية والإنجليزية والإحصاء، وتحليل البيانات وعلم النفس التربوي ؛لتوضيح كيفية التعامل مع طالب الخدمة، كما أن خريجي القسم لهم الفرصة في العمل في مكتبات مجلس الوزراء والمكتبات العامة والمكتبات الأكاديمية ، والمكتبات المتخصصة، والوطنية وشركات ومؤسسات الأرشفة، والصحف القومية والإلكترونية.

وفي تعقيب على كلمة د. محمود طارق قالت د حنان كامل أنها تعتبره الذراع الرقمي للكلية لمساهمته في انجاز التحول الرقمي للكلية منذ ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بفضل جهوده في التواصل مع المعنيين من أجل حل المشكلات التي كانت تقابل تطبيق الرقمنة بالكلية ، بالتعاون مع فريق الدعم الفني وتكنولوجيا المعلومات بالكلية ، وكذلك أشادت بالدكتور بهاء إبراهيم الأستاذ المساعد بالقسم والمسؤل عن وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية.

كما شهد الحفل فقرة فنية متميزة قدمها فريق كورال الكلية، تضمن الغناء الفردي والجماعي للنشيد الوطني وعدد من الأغاني الوطنية ، وعدد من الأغاني التراثية والأغاني الشبابية الخفيفة.

كما تم عرض فيديو لأنشطة اتحاد الطلاب خلال العام السابق وكذلك الأنشطة الصيفية وأنشطة لجان الاتحاد السبعة.

كما كرم مجلس اتحاد الطلاب برئاسة الطالب حلمي أحمد، د حنان كامل عميدة الكلية بإهدائها درع الاتحاد.