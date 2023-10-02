طلاب من أجل مصر «عين شمس» تشارك في مسيرة دعم السيسي نحو ولاية جديدة

شارك طلاب أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس في مسيرة تضم المئات من الطلاب، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وهو ما تم بالفعل اليوم.

وتوجه طلاب أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس إلى ميدان الكوربة بحي مصر الجديدة، للمشاركة في مسيرة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع الطلاب لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، خلال مشاركتهم في مسيرة تضم الآلاف للاحتفال بانتصارات أكتوبر.

كما شارك عدد من العاملين بالجامعة خلال المسيرة لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال المسيرة وجاء ذلك بالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس .

وقد شهدت شوارع محافظة القاهرة، خروج مسيرة كبيرة من المواطنين حاملين معهم صور للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، وذلك لدعم الرئيس في انتخابات الرئاسة وتأييده لولاية جديدة.

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس