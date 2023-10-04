كيف تتخلص من وسواس الصلاة والوضوء.. طريقة سهلة وبسيطة

يتعرض الإنسان لوساوس الشيطان خلال صلاته، فإبليس يحب إلهاء العبد عن ربه بشتى الوسائل، والشيطان هو المسئول عن إدخال الوساوس إلى قلب المسلم خلال صلاته يسمى خنزب، فكيف للمسلم التغلب عليه؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العبد الذي يريد الخشوع والاطمئنان في الصلاة، ويريد إبعاد وساوس الشيطان عنه، ينبغي أن يصلي صلاة مودع، بأن يستحضر أنها آخر صلاة له في حياته.

وأضاف «عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: كيف أعالج وساوس الشيطان في الصلاة ؟ أن هذا الأمر النبوي الذي جاءت به السنة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الإياس مما في أيدي الناس». رواه ابن ماجه ( 4171 ) وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 401 ).

وأكد أن العبد إذا استحضر هذا المعنى، فإنه سوف يركز فيما يقرأ ويستحضر بين يدي من يقف، وسيترك كل ما يشغله عن الله العظيم الذي ينظر إليه، لافتا إلى أن العبد لا بد أن يجاهد نفسه وهواه والشيطان؛ لأن الشيطان إذا رأى منه ذلك، سيتركه وييأس منه.

كيف تتخلص من الوسواس في الصلاة والوضوء نهائيا

وقال فريق آخر من العلماء أن هذه الوسوسة من الشيطان، والواجب عليك مخالفته، والحذر من طاعته، ويشرع لك أن تعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند هذه الوسوسة، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت في الصلاة، وتنفثي ثلاث مرات عن يسارك، ثلاث مرات، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا غلب الوسواس، وإذا كان ذلك غالبا عليك؛ فارفضه، واعمل بظنك، إذا كان ظنك أنك سجدت لا تعيد السجود، وإذا كان ظنك أنك سجدت سجدتين كذلك لا تعيد السجود، اعمل بالظن في هذا إرغاما للشيطان، وعدم طاعة له، واستمر في صلاتك، وليس عليك شيء.

أما إذا كانت الوسوسة قليلة، وشكيت هل سجدت أم ما سجدت؛ اسجد وأكمل الصلاة، وإذا كان في آخرها؛ اسجد للسهو سجدتين قبل السلام، فإذا نهضت من السجدة وشككت هل هذه السجدة الأولى أو الثانية؛ اجعلها الأولى، واجلس بين السجدتين، وقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم اسجد الثانية، ثم قومي للثانية من صلاتك، أو الثالثة، أو الرابعة؛ لأن الواجب أن تعملي باليقين، والنبي ﷺ قال: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا، أم أربعا؛ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن.

فأنت مأمور بطرح الشك والبناء على اليقين إذا كانت الوسوسة قليلة، وإذا شكيت هل صليت واحدة، أو ثنتين؛ اجعلها واحدة، وإذا شككت هل هي ثنتين، أو ثلاث؛ اجعلها ثنتين وهكذا، تعمل باليقين، وتكمل الصلاة، وإذا أكملتها تسجد للسهو سجدتين قبل السلام كما أمر النبي ﷺ.

وهكذا في القيام إذا شكيت هل ركعت، أو ما ركعت؛ اعتبر نفسك ما ركعت، واركع، ثم ارفعي، وإذا كان في آخرها اسجد للسهو سجدتين قبل السلام عن هذا السهو.

أما إذا غلبت الوسوسة وكثرت، مثلما تقدم اطرحها، ولا تلتفت إليها، واعمل بظنك، واستمر في صلاتك، وليس عليك سجود سهو؛ لأن هذا من لعب الشيطان، فالواجب مخالفته، والتعوذ بالله منه.