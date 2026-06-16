الرئيس السيسي يؤكد دعم الاتفاق الأمريكي الإيراني.. ويدعو لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بغزة

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تطورات الأوضاع الإقليمية وعددًا من الملفات محل الاهتمام المشترك، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا وفقاً لما نقلته قناة الأولى المصرية.

منع عودة التصعيد العسكري

وأكد الرئيس السيسي أن موقف مصر يقوم على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية مستدامة لجميع أزمات المنطقة بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها، مشددًا على دعم مصر للجهود التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بما يمنع عودة التصعيد العسكري ويعزز الاستقرار الإقليمي.

كما شدد الرئيس على أهمية العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، إلى جانب ضمان استقرار المنطقة ودعم جهود السلام.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى موقف مصر الداعم لاستقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، فضلًا عن الجهود المصرية الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان ووقف معاناة الشعب السوداني.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بالمواقف المصرية تجاه أزمات المنطقة، مؤكدة أن التقارب في الرؤى بين مصر والاتحاد الأوروبي يؤهلهما للقيام بدور فاعل في تسوية الأزمات الراهنة ودعم الاستقرار الإقليمي.