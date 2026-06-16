قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليون مشجع في 16 مباراة فقط.. هل يحطم مونديال 2026 كل الأرقام القياسية؟ اعرف ترتيب مباراة مصر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة إلى غزة» 214 بـ 2000 طن مساعدات إنسانية
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يؤكد دعم الاتفاق الأمريكي الإيراني.. ويدعو لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بغزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تطورات الأوضاع الإقليمية وعددًا من الملفات محل الاهتمام المشترك، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا وفقاً لما نقلته قناة الأولى المصرية.

منع عودة التصعيد العسكري

وأكد الرئيس السيسي أن موقف مصر يقوم على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية مستدامة لجميع أزمات المنطقة بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها، مشددًا على دعم مصر للجهود التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بما يمنع عودة التصعيد العسكري ويعزز الاستقرار الإقليمي.

كما شدد الرئيس على أهمية العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، إلى جانب ضمان استقرار المنطقة ودعم جهود السلام.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى موقف مصر الداعم لاستقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، فضلًا عن الجهود المصرية الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان ووقف معاناة الشعب السوداني.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بالمواقف المصرية تجاه أزمات المنطقة، مؤكدة أن التقارب في الرؤى بين مصر والاتحاد الأوروبي يؤهلهما للقيام بدور فاعل في تسوية الأزمات الراهنة ودعم الاستقرار الإقليمي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أورسولا فون دير لاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة

مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة "حياة" للتصدى لقضية الطفل في وضعية الشارع

السلاحف البحرية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية السلاحف البحرية استثمار في صحة النظم البيئية البحرية ومستقبل الأجيال القادمة

بالصور

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد