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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: نتطلع لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أفادت قناة الأولي المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالزخم الذي شهدته هذه العلاقات منذ ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2024، وذلك خلال لقائه أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية.

وأوضح الرئيس السيسي خلال لقائة بأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية أن مصر تعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات مبتكرة وغير تقليدية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لعام 2024، والحدث الاقتصادي الذي عُقد على هامش القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر 2025.

كما استعرض السيسي الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي نفذتها الدولة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتطوير بيئة الاستثمار، معربًا عن تطلعه إلى أن تنعكس هذه الجهود على زيادة حجم أعمال واستثمارات الشركات الأوروبية في السوق المصرية.

من جانبها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بوتيرة التعاون المتنامية بين الجانبين، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل مع مصر لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط.

تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإصلاحات الاقتصادية

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