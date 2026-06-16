وزير خارجية قبرص: مصر "شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي"

قال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، إن مصر "شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي"، وركيزة أساسية للأمن في كل من منطقة البحر المتوسط وشرق المتوسط، وفاعل رئيسي في التصدي للهجرة غير النظامية والإرهاب.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كومبوس عقب الاجتماع الـ11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، بحسب صحيفة /سايبرس ميل/ القبرصية.
ورحب كومبوس بنتائج اجتماع المجلس، وأكد ضرورة أن تسعى بروكسل إلى تعزيز العلاقات مع القاهرة من خلال اتفاقية استراتيجية أوسع نطاقا واستخدام أكثر فعالية للتمويل المتاح.