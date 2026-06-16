وزير خارجية قبرص: مصر "شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي"

قال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، إن مصر "شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي"، وركيزة أساسية للأمن في كل من منطقة البحر المتوسط ​​وشرق المتوسط، وفاعل رئيسي في التصدي للهجرة غير النظامية والإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كومبوس عقب الاجتماع الـ11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، بحسب صحيفة /سايبرس ميل/ القبرصية.

ورحب كومبوس بنتائج اجتماع المجلس، وأكد ضرورة أن تسعى بروكسل إلى تعزيز العلاقات مع القاهرة من خلال اتفاقية استراتيجية أوسع نطاقا واستخدام أكثر فعالية للتمويل المتاح.