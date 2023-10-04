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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق الدراسة.. الأرصاد التركية تصدر تحذيرا باللون الأصفر ل 7 ولايات

الأرصاد التركية
الأرصاد التركية

 

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، اليوم الأربعاء، تحذيرا باللون الأصفر إلى سبع ولايات في تركيا.


ووفقا ل "تركيا الآن"، يُتوقع وفقًا للتقييمات الأخيرة التي أجرتها المديرية أن تشهد هذه المناطق عواصف رعدية غزيرة محليًا وتشمل هذه الولايات آغري وبيتليس وهكاري وسيرت وماردين وفان وشرناق.


وحذرت السلطات المحلية من ضرورة التوخي الحيطة والحذر من السلبيات المرتبطة بهذه الأحوال الجوية القوية.

 

قد تتسبب العواصف الرعدية الغزيرة في فيضانات وصواعق وتعطيل وسائل النقل ورياح قوية خلال هطول الأمطار.

 

كما أشارت وسائل الاعلام التركية إلى تعليق الدراسة لمدة 3 أيام في المدارس في منطقة كولب في ديار بكر بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.

 

وتعد هذه المناطق من أكثر المناطق تضررًا من الفيضانات التي حدثت في 3 و 4 و 5 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يتم استئناف الدروس بعد انقضاء فترة التعليق المؤقت وستعمل الجهات المعنية على تقييم الوضع باستمرار واتخاذ القرار المناسب بناءً على تطورات الأحوال الجوية.

الأرصاد التركية المديرية العامة للأرصاد الجوية تعليق الدراسة تطورات هطول الأمطار

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