رئيس جامعة سوهاج: نمتلك بنية تحتية قوية تؤهلنا للتصنيفات العالمية

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم إدراج معهد سوهاج ليكون من أفضل 28 جامعة فى مصر، مشيرا إلى أن جامعة سوهاج حاليا تمتلك بنية تحتية قوية تؤهلها للدخول إلى التصنيفات العالمية وإحراز مركز متقدم.

وأضاف النعماني، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “نعمل فى جميع المجالات والمحاور”، موضحا أنه يوجد بالجامعة علماء مصنفيين من أفضل 2% لعلماء العالم، موضحا أن الجامعة تحتوي على 10 علماء ما بين مجالات العلوم والأداب والطب ومختلف المجالات.

وتابع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، انه يوجد بالجامعة نشر علمي واسع وأستاذة حاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية فى جميع المجالات، لافتا: تشرفنا بتكريم الرئيس السيسي لإفتتاح مستشفي سوهاج الجامعي الجديد فى مدينة سوهاج الجديدة".