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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1691 مريضاً في قافلة علاجية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على1691 مريضاً  . وضمت  12 عيادة  منهم (انف واذن– 2 أطفال  - جراحة - جلدية - تنظيم  أسرة ) متنقلة والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي باطنة   261 ، أطفال  215 ، جراحة  192 ، أنف وأذن 147  ، جلدية  167 رمد  143 ؛ أسنان   198 ؛ عظام  245  ، نسا و تنظيم اسرة  123.

كما تم إجراء عدد 253 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  105 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 134مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 29 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة 
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و  106حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة.

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الصحة بالدقهلية توقيع الكشف صحة الدقهلية قافلة طبية علاجية مديرية الصحة بالمحافظة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

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