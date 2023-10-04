الكشف على 1691 مريضاً في قافلة علاجية بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



وتم توقيع الكشف على1691 مريضاً . وضمت 12 عيادة منهم (انف واذن– 2 أطفال - جراحة - جلدية - تنظيم أسرة ) متنقلة والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالي باطنة 261 ، أطفال 215 ، جراحة 192 ، أنف وأذن 147 ، جلدية 167 رمد 143 ؛ أسنان 198 ؛ عظام 245 ، نسا و تنظيم اسرة 123.

كما تم إجراء عدد 253 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 105 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 134مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 29 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 106حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة.

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