عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسهيل إجراءات سفر بعثات المنتخبات القومية خلال مشاركتها بالبطولات الخارجية| تفاصيل

صدى البلد

استقبل صباح اليوم الأربعاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وتناول اللقاء مناقشة وزير الرياضة المقترحات الخاصة بتسهيل الإجراءات المتعلقة عملية بسفر بعثات المنتخبات القومية المصرية فى جميع الألعاب خلال مشاركتهم فى البطولات الخارجية على المستوى الدولى والقاري  وتسهيل عملية السفر والعودة للبعثات الرياضية المصرية  بكافة المنتخبات والألعاب.

 

وأوضح الدكتور اشرف صبحي أن المنتخبات المصرية تشارك على مدار العام بما يقارب الف بعثة بمتوسط عدد افراد ٢٠ فرد للبعثة الواحدة.

 

وأشار صبحي أننا على مشارف مشاركة البعثة المصرية بأولمبياد باريس ٢٠٢٤ القادم والذي سينطلق  فى يوليو من العام المقبل، كما ستشارك البعثة المصرية البارالمبية أيضا ببعثة رياضية فى الأوليمبياد البارالمبي، مشيرا وزير الرياضة إلى  أن هذا التعاون المثمر مع وزارة الطيران سوف يوفر مبالغ مالية كبيرة للدولة المصرية.

 

كما أشاد وزير الرياضة بالتعاون الكبير والمعهود من وزارة الطيران برئاسة الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران .

 

وفي السياق ذاته، أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني حرص وزارة الطيران  على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للفرق الرياضية وبعثات المنتخبات المصرية وتوفير أعلى مستوى من الخدمات  لهم خلال مراحل سفرهم وعودتهم عبر المطارات المصرية وعلى متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو الذراع الاقتصادى منخفض التكاليف.

 

كما أشار  وزير الطيران إلى أنه من منطلق دور الوزارة نحو المسئولية المجتمعية يحرص قطاع الطيران المدني على تحقيق التكامل والتنسيق الفعال مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المصرية بما يسهم في تقديم الدعم لممثلي البعثات المصرية خلال مشاركتهم في مختلف الأنشطة والمحافل الرياضية الدولية بما يعزز من دور مصر الريادي في هذا المجال.

 

حضر اللقاء من جانب وزارة الطيران أمانى متولى المحاسب الوكيل الدائم لوزارة الطيران والمستشار ايهاب بشري المستشار القانونى لوزير الطيران ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

أشرف صبحي اقتصاد اصمة الإدارية الجديدة أشرف صبح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الاوليمبياد التسهيلات البعثة البعثة المصرية البارالمبية البعثة المصرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرياضية المصرية الشركة الوطنية مصر للطيران العاصمة الإدارية الجديد العاصمة الإدارية الجديدة الفريق محمد عباس حلمى المقترحات الخاصة المستشار القانوني الوزارة بالعاصمة الإدارية تسهيل الإجراءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

انفراجة| محامي كهربا يعرض الحل.. وميدو يعلن موعد انتهاء أزمة غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

قرار هام من السلطات المصرية بشأن الكويتيين

حازم عمر يجري الكشف الطبي الخاص بإنتخابات الرئاسة في معهد ناصر.. صور

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لطلاب المدارس

سيمنس الألمانية: مصر ستكون السادس عالميا كأكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

أصوله تونسية|منجي الباوندي يكشف ردة فعله بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

بحب أغني.. مروة حلمي تفوز بأول ملكة جمال محجبة | شاهد

راتبه تضاعف 3 مرات في الريدز.. هذا اللاعب سبب إعادة تفكير صلاح في الرحيل للدوري السعودي

فيديو

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

انتشار فيروس وانقطاع الانترنت بالعالم .. ماذا سيحدث يوم 11 اكتوبر ؟!

تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم | تغطية خاصة

انتشار أسماك نافقة بالأسواق | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ