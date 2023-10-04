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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبنى تاريخي.. شاهد مكان تفاوض السادات مع الرئيس الإسرائيلي بشرم الشيخ

اول مكان لمفاوضات
اول مكان لمفاوضات السلام

شهد هذا المكان أول مفاوضات أجراها الرئيس الراحل محمد  أنور السادات مع الرئيس الإسرائيلي مناحم بيجن، المكان أسسه البطل رافت الهجان الذي زرعته المخابرات المصرية في إسرائيل إنه أقدم فندق بشرم الشيخ  وأطلق عليه البيت الأبيض لأنه بداية مفاوضات السلام  لاسترداد باقي أراضي سيناء.


وقد كان ذلك الفندق أول مشروع سياحي في خليج نعمة وقد أطلق اليهود علي ذلك المكان خليج نعمة.

وافتتح اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء،  أمس  البيت الأبيض التاريخي الذي يعتبر اقدم فندق  بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد أعمال التطوير به، في طار الاحتفال بالذكرى 50  لانتصارات أكتوبر.

 

هذا المكان  عقدت به اجتماعات اتفاقية السلام بين كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات،  ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن.

 

وقام المحافظ ومرافقيه بتفقد الغرف الفندقية والمطاعم، وصالات الجيم، وشهد المحافظ خلال الافتتاح فيلما تسجيليا لمراحل تطوير الفندق ، وما تم به من أحداث تاريخية.

 

وشملت عمليات التطوير إنشاء عدد ٤٣ غرف فندقية  مقسمة الي مبنيين امامي وخلفي ويتوسطهم حمام سباحة، بالإضافة إلي الخدمات المكملة للعملية السياحية مثل نادي أطفال وصالة جيم ونادي صحي ومركز غوص.


وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التي تمت بالفندق، كما أشاد بشركة الإدارة والتجهيزات الحديثة، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح ذلك المبنى التاريخي الذي شهد اجتماعات اتفاقية السلام وخاصة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر " اليوبيل الذهبي"، مشيرا إلي أن الفندق إضافة سياحية، وتزيد تنوع المنتج السياحي، وعنصر جذب هام للسياح. 


وأكد خالد أحمد الخبير السياحي ومدير مجموعة منتجعات سياحية أنه تم جمع جميع الصور الفوتوغرافية القديمة التي كان المكان كأول منتجع سياحي في خليج نعمة لو دلالات تاريخية وشهد أول مفاوضات للرئيس الراحل محمد أنور السادات مع الرئيس الإسرائيلي مشيرا إلي أن ركن الصور القديمة أصبحت مزارا سياحيا.

اول مكان لمفاوضات السلام

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جنوب سيناء شرم الشيخ مكان مفاوضات السلام

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