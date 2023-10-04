تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي بكأس مصر| شاهد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي في بطولة كأس مصر.

وكتب انهم واجهوا بعض ٤ مباريات، فاز الأهلي ٣ منهم، وخسر مباراة.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره إنبي في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

تأهل النادي الأهلي لدور المجموعات

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع المباريات، حيث إنتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 4-0.