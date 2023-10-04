من جديد.. اتهام كريستيانو رونالد بالاعتداء الجنسي على فتاة

أفادت شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الأربعاء، بأنه تم رفع دعوى قضائية بتهمة الاعتداء الجنسي ضد لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وحسب “سكاي سبورتس”، تزعم الأمريكية كاثرين مايورجا، التي تطلق على نفسها اسم “الضحية”، أن حادثة الاغتصاب حدثت عام 2009 في لاس فيجاس.

وأوضحت مايورجا، أن كريستيانو رونالدو قدم لها 375 ألف دولار مقابل الصمت.

وذهبت المرأة إلى المحكمة لأول مرة في عام 2018، ولكن تم رفض القضية، ويعتزم محاموها الآن طلب إعادة النظر في هذا القرار.

ورفض كريستيانو رونالدو كل الادعاءات وقال إنه يعتبر الاغتصاب جريمة مقززة تتعارض مع كل ما يؤمن به.

ويلعب كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا مع النصر السعودي منذ ديسمبر 2022.

وعلى مر السنين، لعب مع أندية ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي.