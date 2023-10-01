حبي الجميل.. جورجينا تتغزل في كريستيانو رونالدو

شاركت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، متابعيها، صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جورجينا في أحد الأماكن العامة، وهي جالسة في عشاء رومانسي مع صديقها كريستيانو رونالدو، وعلقت على الصور: "حبي الجميل".

وبدت جورجينا بإطلالة مثيرة مستعرضة أنوثتها، وهى ترتدي فستانا مجسمًا عاري الكتفين باللون الأزرق، مع تسريحة شعر مميزة، ومكياج جذاب، ما نال إعجاب متابعيها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.