إعلامي سعودي: كريستيانو رونالدو صاحب الشعبية الأكبر وسط كل نجوم الدوري

قال عاطف الأحمدي الناقد الرياضي السعودي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو صاحب الشعبية الأكبر فى كرة القدم خلال الوقت الحالي داخل السعودية رغم وجود جميع نجوم العالم الذي انضموا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال عاطف الأحمدي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" رغم وجود أبرز نجوم كرة القدم فى السعودية إلا أن كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب وهو صاحب الخبرات والشعبية الأكبر.

وأضاف:" الدوري السعودي الآن يملك مشاهدات كبيرة بسبب وجود نجوم كبار والجماهير فى السعودية تتمتع بوجودهم.