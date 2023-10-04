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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودي.. وزارة الصناعة تنفذ 1446 زيارة ميدانية للمنشآت خلال سبتمبر الماضي

صدى البلد

 نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بالإدارة العامة للفروع " 1446 " زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت: 373 زيارة على المصانع في منطقة الرياض،و 351 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و393 زيارة في المنطقة الشرقية، بينما نفذت 127 زيارة في منطقة القصيم،و 78 زيارة في منطقة عسير، و53 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و25 زيارة في منطقة تبوك بالإضافة إلى 16 زيارة في منطقة جازان، و 13 زيارة في منطقة الجوف كما نفذت 9 زيارات في منطقة نجران، و 4 زيارات في كل من منطقة حائل ومنطقة الباحة.

وأكد الجراح أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وشدد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

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