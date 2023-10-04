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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم 12 رضيعًا.. موجة وفيات كبيرة بمستشفى محلي تثير غضبا واسعا بالهند

الهند
الهند

شكلت حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية لجنة للتحقيق في وفاة عشرات الأشخاص، من بينهم 12 رضيعًا على الأقل، في المستشفيات التي تديرها الدولة بعد أن أثارت تقارير في وسائل الإعلام الهندية غضبًا في جميع أنحاء البلاد.

وحتى اليوم الأربعاء، وصل عدد الوفيات في مستشفى شانكاراو تشافان الحكومي الذي تديره الدولة في منطقة نانديد، شرقي مومباي، إلى 35 شخصًا.

حدثت معظم الوفيات على مدى يومين، حيث توفي 24 شخصًا - نصفهم من الأطفال - في يوم واحد. وبحسب ما ورد، توفي ما لا يقل عن عشرة مرضى آخرين في غضون 24 ساعة في مستشفى آخر في منطقة تشاتراباتي سامباجي ناجار (أورانجاباد سابقًا) في ولاية ماهاراشترا، مما أثار مخاوف بشأن حالة الرعاية الصحية في المنطقة.

وأعلنت حكومة الولاية، أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وحسب “رويترز”، قال جيريش ماهاجان وزير ولاية ماهاراشترا: “لماذا حدثت الكثير من الوفيات في يوم واحد؟.. سنحقق فيما إذا كان ذلك بسبب نقص الأدوية أو نقص الموظفين أو أي سبب آخر”.

وجاءت الوفيات الأخيرة في أعقاب حادث مماثل في ولاية ماهاراشترا في أغسطس، عندما توفي 18 شخصًا أدخلوا إلى مستشفى تديره الدولة في منطقة ثين على مدار 24 ساعة.

وفي ذلك الوقت، أمرت حكومة الولاية بإجراء تحقيق في هذا الحادث.

ووفقًا لشيامراو واكودي، عميد مستشفى شانكاراو تشافان الحكومي، حيث حدثت معظم الوفيات، توفي المرضى البالغون الاثني عشر بسبب أمراض مختلفة بما في ذلك مرض السكري وفشل الكبد والفشل الكلوي.

وقال واكودي لوكالة أنباء “ANI”: “لم يكن هناك نقص في الأدوية أو الأطباء”، مضيفا أنه “تم تقديم الرعاية المناسبة للمرضى، لكن أجسادهم لم تستجيب للعلاج، ما تسبب في وفاتهم”.

ومع ذلك، وسط الضجة التي أحدثتها التقارير، ظهر مقطع فيديو يوم الأربعاء يُظهر هيمانت باتيل، عضو البرلمان المحلي من حزب شيف سينا، وهو يجبر الدكتور واكودي على تنظيف مرحاض المستشفى.

وبعد ساعات من انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، سجلت الشرطة تقرير معلومات أوليًا ضد النائب بموجب عدة أقسام من قانون العقوبات الهندي.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، وصل باتيل إلى المستشفى لإجراء فحص حيث رأى بنفسه “الحالة المتهالكة”. منزعجًا من “ضعف البنية التحتية”، وبحسب ما ورد، جعل العميد ينظف الجمامات لأنه “يبدو أنه لم يتم تنظيفها منذ أشهر”.

وأشار التقرير إلى أن باتيل زعم أيضًا أن “التفتيش” الذي أجراه كشف عن انتهاكات متعددة، بما في ذلك عدم تشغيل أجهزة التصوير المقطعي والأشعة السينية في المستشفى بسبب عدم دفع الفواتير.

كما أثار الحادث عاصفة سياسية في الهند، حيث شكك حزب المعارضة الرئيسي في الهند في استجواب الحكومة الفيدرالية بشأن العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد.

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ويحكم الولاية تحالف بين شيف سينا وحزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب المؤتمر الوطني.

ونشر راهول جاندي، زعيم المؤتمر، على موقع X (تويتر سابقًا) تعازيه للمتوفى وتساءل عن سبب طعدم وجود أموال لأدوية الأطفال؟”

الهند ولاية ماهاراشترا

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