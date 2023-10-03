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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس نيباه في الهند

فيروس نيباه
فيروس نيباه

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم رصد إصابات بـ فيروس نيباه منذ 15 سبتمبر الماضي، والتي كانت آخر حالة ظهور في ولاية كيرالا بـ الهند.

وقالت منظمة الصحة العالمية، نقلا عن وزارة الصحة الهندية، إن جميع الحالات المصابة بالفيروس كانت لذكور تتراوح أعمارهم بين 9 و45 عاما وتم رصدها في منطقة كوجيكود في ولاية كيرالا.

وأشارت إلى أنه لا يوجد حاليا لقاح لفيروس نيباه الذي ينتشر عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة مثل الخفافيش والخنازير.

ويعد فيروس فيروس نيباه ضمن أخطر الفيروسات التي انتشرت مؤخرًا حول العالم، ويعد الفيروس مرضا يمكن أن تنقله الحيوانات إلى البشر، وغالبًا ما يصيب الفيروس حيوانات مثل الخنازير وخفافيش الفاكهة (Pteropodidae)، ولكنها قد تكون دون أعراض. 
 

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