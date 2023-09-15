عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ينتقل بخفاش الفاكهة وليس له علاج.. فيروس نيباه يضرب مدينة كاملة

انتشار فيروس عن طريق
انتشار فيروس عن طريق الفاكهة

أصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص بفيروس نيباه (NiV) في منطقة كوزيكود بولاية كيرالا الهندية، مع إعلان الحكومة إغلاق المؤسسات التعليمية.

بدأ التفشي الجديد لـ فيروس نيباه بوفاة شخص في 30 أغسطس، وفي يوم الإثنين الماضي جاءت نتيجة اختبار الشخص المتوفى إيجابية، وتم الإعلان عن عودة نيباه.

txt

فضيحة مدوية.. الكشف عن رشاوي المخابرات الأمريكية لإخفاء منشأ فيروس كورونا

txt

عودة الحظر من جديد.. فيروس قاتل يتفشى في هذه الدولة

ما هو فيروس نيباه ؟

نيباه هو فيروس حيواني المنشأ (ينتقل من الحيوان إلى الإنسان)، ويمكن أن ينتشر عن طريق الأغذية الملوثة أو مباشرة بين البشر عند التعرض للإفرازات. 

تم التعرف على فيروس نيباه لأول مرة في عام 1998 أثناء تفشي المرض بين مربي الخنازير في ماليزيا وسنغافورة. 

ويشتبه العلماء في وجود نيباه بين الثعالب الطائرة منذ آلاف السنين، ويخشون ظهور سلالة متحورة شديدة العدوى من الخفافيش.

أعراض الإصابة بفيروس نيباه 

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأشخاص المصابين تظهر عليهم في البداية أعراض تشمل الحمى وضيق التنفس والصداع والقيء. 

كما يمكن أن يحدث التهاب الدماغ والنوبات في الحالات الشديدة، مما يؤدي إلى الغيبوبة. حتى الآن، تم تحديد "خفاش الفاكهة" فقط على أنه الخزان الحيواني المضيف الذي يمكن للفيروس من خلاله أن ينشر المرض إلى حيوانات أخرى مثل الخنازير والكلاب والقطط والماعز.

وبحسب رويترز، لا توجد لقاحات للوقاية أو العلاج من العدوى التي يصل معدل الوفيات فيها إلى ما بين نحو 70%. العلاج المعتاد هو توفير الرعاية الداعمة.

 تقول منظمة الصحة العالمية: "يوصى بالرعاية الداعمة المكثفة لعلاج المضاعفات التنفسية والعصبية الشديدة". الفيروس مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للبحث والتطوير لمسببات الأمراض التي يحتمل أن تكون وبائية.

كيف تمنع انتشار فيروس نيباه

وفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، يجب على الأشخاص في المناطق التي ينتشر فيها فيروس نيباه، اتباع الآتي:

  • غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.
  • تجنب الاتصال بالخفافيش أو الخنازير المريضة.
  • تجنب المناطق التي من المعروف أن الخفافيش تعيش فيها.
  • تجنب تناول أو شرب المنتجات التي يمكن أن تكون ملوثة بالخفافيش، مثل عصارة نخيل التمر الخام، أو الفاكهة النيئة، أو الفاكهة الموجودة على الأرض.
  • تجنب ملامسة الدم أو سوائل الجسم لأي شخص معروف أنه مصاب بفيروس نيباه.
أعراض فيروس الأغذية الملوثة فيروس نيباه الفاكهه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

القومية للأنفاق تهيب بسكان عدة مناطق عدم الخوف من رائحة الحريق والدخان

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

عمدا مع سبق الإصرار .. الأم المتهمة تشرح جريمتها والضحية ابنتها

تعليق مثير من عدلي القيعي على تصريحات حازم إمام حول خروج لاعبي الأهلي والمنتخب

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

ترشيحاتنا

حزب الجيل يُعلن تأييده لترشح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة

بقرار من النقل.. التدخين بهذه الأماكن يغرمك 500 جنيه| تفاصيل

بعد سرقتهم للركاب.. إلقاء القبض على اثنين من أفراد الأمن بمطار ميامي الدولي| فيديو

د. حسين أبو الغيط: أساتذة الطب جامعة الأزهر يحظون بثقة المجتمع العالمي

تخفيضات 30%.. مفاجأة بشأن أسعار الأدوات المدرسية في 24 معرضا

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم... سعر إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

ينتقل بخفاش الفاكهة وليس له علاج.. فيروس نيباه يضرب مدينة كاملة

أفضل الطرق للتغلب على إصابات العمود الفقري.. حلول سحرية

طريقة عمل مكرونة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

فيديو

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ