ينتقل بخفاش الفاكهة وليس له علاج.. فيروس نيباه يضرب مدينة كاملة

أصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص بفيروس نيباه (NiV) في منطقة كوزيكود بولاية كيرالا الهندية، مع إعلان الحكومة إغلاق المؤسسات التعليمية.

بدأ التفشي الجديد لـ فيروس نيباه بوفاة شخص في 30 أغسطس، وفي يوم الإثنين الماضي جاءت نتيجة اختبار الشخص المتوفى إيجابية، وتم الإعلان عن عودة نيباه.

ما هو فيروس نيباه ؟

نيباه هو فيروس حيواني المنشأ (ينتقل من الحيوان إلى الإنسان)، ويمكن أن ينتشر عن طريق الأغذية الملوثة أو مباشرة بين البشر عند التعرض للإفرازات.

تم التعرف على فيروس نيباه لأول مرة في عام 1998 أثناء تفشي المرض بين مربي الخنازير في ماليزيا وسنغافورة.

ويشتبه العلماء في وجود نيباه بين الثعالب الطائرة منذ آلاف السنين، ويخشون ظهور سلالة متحورة شديدة العدوى من الخفافيش.

أعراض الإصابة بفيروس نيباه

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأشخاص المصابين تظهر عليهم في البداية أعراض تشمل الحمى وضيق التنفس والصداع والقيء.

كما يمكن أن يحدث التهاب الدماغ والنوبات في الحالات الشديدة، مما يؤدي إلى الغيبوبة. حتى الآن، تم تحديد "خفاش الفاكهة" فقط على أنه الخزان الحيواني المضيف الذي يمكن للفيروس من خلاله أن ينشر المرض إلى حيوانات أخرى مثل الخنازير والكلاب والقطط والماعز.

وبحسب رويترز، لا توجد لقاحات للوقاية أو العلاج من العدوى التي يصل معدل الوفيات فيها إلى ما بين نحو 70%. العلاج المعتاد هو توفير الرعاية الداعمة.

تقول منظمة الصحة العالمية: "يوصى بالرعاية الداعمة المكثفة لعلاج المضاعفات التنفسية والعصبية الشديدة". الفيروس مدرج في قائمة منظمة الصحة العالمية للبحث والتطوير لمسببات الأمراض التي يحتمل أن تكون وبائية.

كيف تمنع انتشار فيروس نيباه

وفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، يجب على الأشخاص في المناطق التي ينتشر فيها فيروس نيباه، اتباع الآتي: