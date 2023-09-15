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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عودة الحظر من جديد.. فيروس قاتل يتفشى في هذه الدولة

تفشي فيروس
تفشي فيروس

تواجه ولاية كيرالا في جنوب الهند تفشيًا جديدًا لفيروس نيباه القاتل، وهو فيروس ينتقل من خلال ملامسة سوائل الجسم للخفافيش وأشجار الفاكهة، ويسبب معدل وفيات عالٍ يصل إلى 75% بين المصابين. 

ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، تم تأكيد ثلاث حالات إيجابية جديدة للفيروس في منطقة أودى، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الولاية إلى خمس.

تفشي جديد لفيروس قاتل

طُلب من الخبراء في كيرالا جمع عينات من السوائل للخفافيش وأشجار الفاكهة في المنطقة المتضررة، بهدف فهم تفشي الفيروس والسيطرة عليه. 

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ويعد هذا التفشي الرابع لفيروس نيباه في الولاية منذ عام 2018، مما يثير المخاوف بشأن تأثيره السلبي على الصحة العامة والسلامة.

تم تأكيد إصابة عامل رعاية صحية يبلغ من العمر 24 عامًا يعمل في مجال الرعاية الصحية بالفيروس. وكان هذا العامل قد كان على اتصال وثيق بمريض نيباه مصاب بالفيروس. تم تنفيذ إجراءات العزل الصحي للعامل والتحقيق في جميع الاتصالات المحتملة التي تعرض لها.

عودة الحظر في الهند

تجتهد حكومة الولاية في مكافحة تفشي الفيروس والحد من انتشاره. مع فرض قيود على الحركة وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي في المناطق المتضررة. كما تم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في الولاية يومي الخميس والجمعة بهدف ضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

تثير قائمة اتصال المصابين مخاوف كبيرة، حيث يوجد حاليًا نحو 700 فرد تم تصنيفهم على أنهم كانوا على اتصال بالمرضى المصابين. ومن بين هذه المجموعة، يعتبر 77 شخصًا معرضين للخطر بشكل كبير، وفقًا لوزيرة الصحة في ولاية كيرالا فينا جورج.

وكإجراء احترازي، تم نصح الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى بالبقاء في منازلهم. وفرض قيود، حيث تم حظر التجمعات الكبيرة من الناس في المهرجانات والمناسبات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم تخصيص إجمالي 58 منطقة في منطقة كوزيكود في ولاية كيرالا كمناطق احتواء. يُسمح للمحلات التجارية التي تبيع السلع الأساسية بالعمل بين الساعة 7 صباحًا و5 مساءً، بينما تعمل الصيدليات والمراكز الصحية بساعات عمل غير مقيدة.

يُطلب من الحافلات والمركبات التي تسير على الطرق السريعة الوطنية التي تمر عبر مناطق الاحتواء عدم التوقف داخل المناطق المتضررة.

الرعاية الصحية العزل الصحي

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