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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسللوا من سوريا..وزير الخارجية التركي يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على مبنى الحكومة

صدى البلد

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان اليوم الأربعاء، أن المهاجمين اللذين فجرا القنبلة أمام مباني الحكومة التركية في أنقرة، مطلع الأسبوع الجاري، دخلا البلاد عبر سوريا.

وأفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية أمس الثلاثاء، بأن الشرطة ألقت القبض، على نحو 90 شخصاً في 18 إقليماً بأنحاء البلاد للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني.

وجاءت الاعتقالات، التي تركزت في إقليم شانلي أورفا جنوب شرق تركيا، بعدما أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الأحد، في أنقرة.

وبدورها، أعلنت وكالة الاستخبارات التركية والشرطة عن إطلاق عملية متزامنة في 18 محافظة لمكافحة الخلايا الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني.

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