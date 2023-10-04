الاستقالة الثالثة بدورى المحترفين.. حسام عبد العال يرحل عن قيادة راية

تقدم حسام عبدالعال باستقالته من تدريب فريق راية أحد الاندية المشاركة بدورى المحترفين لهذا الموسم ،عقب تعادل الفريق أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمحترفين .

كان اللقاء الذي جمع فريق رايه بفريق وادي دجلة انتهي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ،ضمن منافسات الجولة الثانية بدورى المحترفين ،في اللقاء الذي اقيم علي استاد المكس بالاسكندرية .

كان مجلس إدارة نادي راية الصاعد لدوري المحترفين قد تعاقد مع حسام عبدالعال المدير الفني السابق لدكرنس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجديد، وذلك خلفا لمحمد سليمان صاحب إنجاز الصعود بالفريق من القسم الثالث لدوري المحترفين.