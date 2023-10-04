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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السبت.. حفل تخرج دفعة جديدة لـ"إستوديو الممثل" بحضور محمد صبحي بمدينة سنبل

ستديو الممثل للنجم
ستديو الممثل للنجم محمد صبحي

يحتفل الفنان محمد صبحي، يوم السبت المقبل، بمسرحه بمدينة سنبل بتخريج دفعة فنية جديدة من (إستوديو الممثل 2023 ) الذي يقدمه صبحي مجانا.


وسيشمل الحفل اختبارات للمواهب في مشاهد تمثيلية وفقرات غنائية وعزف ورقص بحضور لجنة التحكيم المكونة من الأستاذ محمد صبحي ، والفنان الدكتور أيمن الشيوي ، والدكتورة عبير فوزي ، والمخرج والإعلامي جمال عبد الناصر ، والملحن شريف حمدان، وبحضور عدد من الفنانين سيكونون مفاجأة الحفل . 


جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي مستمر في عرض مسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك" وهي مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي ، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "ستوديو الممثل"، هم : كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .

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