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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تحت عنوان علو الهمة في خدمة الدين والوطن بمساجد سيناء

ندوات توعية دينية
ندوات توعية دينية بمساجد سيناء

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حق الوطن" طوال شهر أكتوبر الجاري 2023 م، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، والمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر المجيد 73.تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. 

 

 حيث تعقد مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، عدد (20) ندوة بالمساجد الكبرى على مستوى مراكز المحافظة شمال سيناء ، يوم الأربعاء من كل أسبوع ،

 

خدمة الوطن :

حيث يلقي  خطباء والمساجد وعلماء الدين بمساجد المدن،  ندوة تحت عنوان"علو الهمة في خدمة الدين والوطن" بعد صلاة العشاء مباشرة  .

 

 وقال الشيخ الدكتور محمود مرزوق ، مدير عام الأوقاف بسمال سيناء ، إن  هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره .

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