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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مُبادرة «في حب مصر».. 1500 شتلة لتشجير المدارس والأحياء السكنية بشمال سيناء

حملة التشجير في حب
حملة التشجير في حب مصر

يشارك فرع جهاز شئون البيئة رئاسة مجلس الوزراء، بمحافظة شمال سيناء ، في مبادرة "في حب مصر" بالتزامن مع احتفالات ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بتشجير عدد من المدارس والاحياء السكنية ومحاور الطرق باجمالى عدد 1500شتلة زينة  على مدار أسبوع يبدأ من اول اكتوبر وحتى 6 أكتوبر 2023م .

يأتي ذلك ، في إطار الاستعدادات  لاحتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة ، واللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .


بدأت فاعليات مبادرة في حب مصر والتى تنظمها مؤسسة نور الايمان لتنمية المجتمع والبيئة،  بمشاركة فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء ، رئاسة مجلس الوزراء، وحزب مستقبل وطن،  الاحد وتستمر لمدة أسبوع وتشمل مراكز المحافظة المختلفة .

 

وقد تم تشجير  مدينة العريش حى السبيل والمسجد والمجمع التجارى بعدد( 200 شتلة  ) ومدرسة احمد عسكر الثانوية بنات و 25يناير الرسمية للغات بعدد(200 شتلة) ومحور الخلفاء الراشدين "سابقا" بعدد (100 شتلة).  

 ومن المقرر أن تكون فعاليات المبادرة في مدينة بئر العبد اليوم الأربعاء ومدينة الشيخ زويد غداً الخميس .

  

اتحضر للأخضر:

 

و من المقرر أن يتم تشجير وزراعة نباتات الزينة بالمدارس وعمل ندوات لرفع الوعى البيئي  ، 
وتأتي هذه الفاعليات دعمٱ لمبادرات السيد رئيس الجمهورية (100 مليون شجرة إتحضر للاخضر  ) .، ودعمٱ لتوجه القيادة السياسية في الحد من تأثير الانبعاثات الكربونية وتنفيذا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ..حيث   تم دعم المحافظة بعدد 2500 شتلة . 
 

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